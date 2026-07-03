世界杯2026预告│佛得角挑战阿根廷 美斯大战禾仙夏 澳洲对埃及为亚洲争光避免全军覆没

今晚美加墨世界杯上演最后一日共3场的32强比赛，深夜2点先有澳洲对埃及；明早6时阿根廷出场，斗分组赛令人最惊喜的佛得角；早上9时半则有哥伦比亚对加纳。

澳洲为亚洲而战

今届世界杯共有9支亚洲球队参赛，有7队于分组赛已经下马，仅日本和澳洲跻身淘汰赛。然而东瀛军团不敌巴西，只剩下澳洲，今场肩负为亚洲球队争光的重任，力图避免遭埃及淘汰全军覆没。

袋鼠军于D组以次名出线，首轮面对技术型的土耳其踢得相当精彩，今场斗同样偏向地面进攻的埃及，势照板煮碗放弃控球率打高效反击。

澳洲 对 埃及

开赛时间：深夜2:00

直播：Viu99、Now616、618台

美斯大战禾仙夏

佛得角在分组赛曾赛和前世杯盟主西班牙及乌拉圭，今场将难度升级，对上届冠军、卫冕的阿根廷。双方实力差距大，佛得角要淘汰阿根廷入16强的难度高。然而比赛充满话题性，爆红的40岁禾仙夏如愿对球王美斯，且看他能否阻止后者延续今届世杯每场都有入球的走势。

阿根廷 对 佛得角

开赛时间：明早6:00

直播：Now616、618、688台

哥伦比亚、加纳「硬」斗「硬」

最后一场32强赛事就是哥伦比亚对加纳。加纳于分组赛曾展示出色的防守和肉搏能力，全场顽强死守闷和英格兰，今场势以守代攻；哥伦比亚于K组2胜1和首名出线，3场入4球失1球，其踢法相当硬朗，中后场组织紧密，与加纳合演「硬」仗。

哥伦比亚 对 加纳

开赛时间：明早9:30

直播：Now616、618、688台

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