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世界杯2026│干卡路拉莫斯淘汰赛累积4球多过C朗 效率队史最高 指习惯在关键时刻入波

足球世界
更新时间：16:14 2026-07-03 HKT
发布时间：16:14 2026-07-03 HKT

葡萄牙周四(2日)于世界杯32强以2:1反胜克罗地亚晋级，锋将干卡路拉莫斯补时头槌破网建奇功。此子在两届世杯共有4个淘汰赛入球，多过6届决赛周仅1次于淘汰赛破网的C朗拿度。而他于世杯平均每37分钟攻入一球，是葡军队史在这项大赛效率最高的射手，他矢言自己于半场已向C朗保证如果出场会带来士哥，还指早已习惯在关键时刻入波。

3场世杯淘汰赛入4球 C朗9场1球

干卡路拉莫斯今场于补时4分钟在克罗地亚两名守将力压下头槌顶入，助葡萄牙反胜2:1，晋级16强将会对西班牙。这名刚落实以7400万欧罗从巴黎圣日耳门转投AC米兰的25岁中锋，两届世杯踢了3场淘汰赛共入4球，效率完胜6届决赛周9场淘汰赛才攻入1球的C朗拿度，亦是世杯淘汰赛历史上入球效率第3高的球员，平均42.5分钟有一个入球。

世杯平均37分钟一球队史最高

而他平均每37分钟，就在世界杯比赛收录士哥，是葡萄牙队史效率最高的球员，其次是54分钟录一球的传奇锋将尤西比奥，C朗以163分钟一球排第7位。干卡路拉莫斯赛后表示他在半场期间向C朗保证会取得士哥：「C朗告诉我，我会在场上帮到球队。而在半场期间，我也跟C朗和其他队友表示，如果我出场，肯定会取得入球。」同时他亦指已习惯在关键时刻入波：「我知道我经常于关键时刻出现，我习惯在这种时候入波并决定比赛。」

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