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世界杯2026｜西班牙轻取奥地利晋级16强 拉明耶马：世界杯依家正式开始！

足球世界
更新时间：15:05 2026-07-03 HKT
发布时间：15:05 2026-07-03 HKT

世界杯32强西班牙以3:0轻取奥地利晋级16强，阵中超级新星拉明耶马获本场最佳球员，赛后他表示自己已完全回复状态，并指世界杯正式开始，16强他们亦将对上由C朗领军的葡萄牙。

耶马：世界杯正式开始

西班牙在小组赛的时候表现并不理想，尤其是首轮对佛得角在耶马养伤仅后备上阵被逼和后，关于「狂牛军团」表现的争执更为激烈，但今战双对奥地利由奥耶沙巴尔梅开二度，再加上柏度朴路埋斋大胜3:0，耶马今战上阵85分钟，有6次射门4中亦创造了2次机会，赛后更获本场最佳球员。

年仅18岁首次征战世界杯的耶马赛后受访豪言：「如果你输就要「执包袱」返屋企，我们不想这样，世界杯现在才正式开始。」世界杯前耶马受伤病影响，而经历过4场比赛后耶马表示已完全回复：「我已经恢复到100%，我开始找回了状态，亦做到我想要的跑动同突破。」

而奥地利主帅兰历克亦输得心服口服，他亦大赞耶马是他见过最伟大的天才之一，亦指西班牙有冠军相：「西班牙今日向我们展示了他们最好的表现。我敢说，今次我们不仅是和欧洲冠军交手，或许还是和下一任世界杯冠军对决。」而西班牙主帅迪拉富安迪则表示感谢对手称赞，并表示球队仍有上升空间，西班牙下轮16强将对上葡萄牙。
 

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