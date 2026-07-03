世界杯2026│莫迪历拒谈挂靴 质疑入球被推翻只因克罗地亚地位低 「两国调转VAR唔会介入」

克罗地亚被葡萄牙逆转于32强出局，他们于下半场补时12分钟曾追和，但VAR介入指过程中有克军球员越位在先，推翻这个一度绝平的士哥。该队队长莫迪历对判定不满，更指他们是克罗地亚才被针对介入，如果调转是葡萄牙面对相同处境就不会被推翻。在怒气下完成个人第5次世杯之旅，40岁的莫迪历拒谈会否挂靴，指日内才正式公布。

称不是时候谈论挂靴

在今届世杯展开前，有传40岁的莫历迪于决赛周后高挂球靴，他和AC米兰的一年合约亦已届满，至今没有洽谈续约。他在赛后拒谈退休的话题：「现在还不是谈论这个问题的时候。你们很快就会知道了。」这名5度参加世界杯的老将，完场后仍对球队于补时12分钟被推翻的入球耿耿于怀。

认为VAR因克罗地亚才介入

当时他们于左路传中，经过一轮混战后，守将加华度尔门前射入扳平。然而VAR介入，透过皮球内的晶片确认克罗地亚前锋伊戈马坦奴域在传中期间曾触碰皮球，那时站在小禁区前的中场柏沙历处于越位位置，后者参与进攻才令到加华度尔射入，故此推翻入球。莫迪历认为VAR因为克罗地亚才介入：「我们反复观看了重播和比赛影片，没有任何地方显示马坦奴域曾碰到皮球。如果他没有触碰，就不是越位。我相信如果两国的角色互换，VAR绝不会介入。我一开始就说不喜欢VAR，因为它会被错误地或有选择性地才使用。」