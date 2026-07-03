世界杯2026｜C朗世杯淘汰赛开斋 指赛前早有预感有12码并要自己挺身而出

世界杯32强上演戏剧性大战，葡萄牙在落后克罗地亚1球下，最终连入2球反胜，C朗亦以一球12码取得自己在淘汰赛中的首个入球，赛后C朗表示赛前早已有感觉会有12码，射入后全队的情绪亦得到䆁放。

C朗早有预感会有12码，自己需要挺身而出AFP

葡萄牙在落后克罗地亚1球下，最终连入2球反胜。AFP

C朗早有预感会有12码自己需要挺身而出

今场葡萄牙在下半场先失一球，但在一次角球攻势中由连拿度维加驳得12码，并由C朗亲自操刀得手为葡萄牙打开局面，最终亦由入替C朗的干卡路拉莫斯射入绝杀一球，助葡萄牙2:1险胜克罗地亚。

C朗也表示球队在克罗地亚入球后有点紧张，但12码入球后情绪得到䆁放。AFP

C朗亲自操刀12码得手为葡萄牙打开局面。AFP

C朗赛后受访表示早在赛前已有预感会有12码，他指：「今日下午我就有种感觉，今场比赛会由12码决定，而我需要站出来主罸，我们亦为此早有准备。因为我有预感它会到来，我不会否认这并不容易，我的心跳很快，但我相信自己的直觉，坚信自己会入波而结果亦很好。」C朗也表示球队在克罗地亚入球后有点紧张，但12码入球后情绪得到䆁放：「今日的比令我们学会我们必须要懂得如何承受压力，要赢得这种级别的比赛就必须学会在逆境中坚持，我们上半场控制得不错，下半场在对手入球后有点紧张，但12码入球后我们的情绪得到䆁放，之后球赛亦变得容易。」

