世界杯2026│马天尼斯换走C朗、B费促成逆转 谈换巨星决定：补齐战术短板﹗

葡萄牙能够于32强反胜克罗地亚，教练马天尼斯应记一功，他在落后时果断换走中场大将般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)，到追和后又大胆抽走队长兼皇牌C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译B费)，球队攻守更平衡，并在补时阶段入波逆转。马天尼斯赛后谈及其换人调动，指是为了补齐战术短板，同时称换下C朗是想加强中场控制。

63分钟换走B费追和

今场葡萄牙于上半场控制战局，掌控球权却未能取得入球，换边后形势反转，克罗地亚开始控制比赛，并于53分钟由比列锡打破僵局。马天尼斯于63分钟一口气作出4个换人调动，包括换走中场大将B费，并由「4231」改踢双箭头，干沙路拉莫斯出场与C朗合作攻坚。这调动立竿见影，5分钟后在一次角球攻势中搏到12码，并由C朗主射中鹄追平。

80分钟换下C朗反胜

追和后马天尼斯于80分钟再换人，以中场鲁宾尼维斯入替C朗，拉莫斯留在最前线，拉菲尔利亚奥在左边支援，球队中前场人脚更平衡。结果正是两人的合作，利亚奥传中予拉莫斯于补时4分钟顶入，葡萄牙反胜2:1跻身16强。

马天尼斯指换人要当机立断

马天尼斯两个调动促成逆转，他解释这两个换走巨星的冲定：「我们早已习惯靠后备席球员上阵后，补齐战术上短板。比赛的核心是踢好开局，收尾更好。下半场我们一度以双前锋冲击，持续牵制克罗地亚中坚，他们的中场球员很难回防填补防线漏洞，这套打法凑效。入球后我们需要增强中场控制力，于是换下一名前锋，派鲁宾尼维斯出场坐镇中场。」马天尼斯续指面对比赛不同时段的形势，要当机立断作出决定，不可以有任何犹豫。