世界杯2026｜安保路创历史 杜耶笑纳大礼 瑞士2:0轻取阿尔及利亚闯16强

世界杯32强赛事继续上演，欧洲实力份子瑞士凭借比列安保路（Breel Embolo）及丹尼杜耶（Dan Ndoye）于上下半场各建一功，以2:0轻取北非劲旅阿尔及利亚。安保路更创下瑞士国家队历史，成为首位在多届世界杯均能攻入两球或以上的球员。顺利锁定16强门票的瑞士，下一圈将会硬撼加纳与哥伦比亚之间的胜方。

20岁超新星一条龙助攻 安保路写下队史新页

虽然比赛地加拿大卑诗省全日大雨滂沱，但全封闭的卑诗体育馆（BC Place）为赛事提供了很好的作赛环境，现场气氛震耳欲聋。开波仅仅10分钟，今届赛事表现光芒四射的20岁超新星文森比（Johan Manzambi）在左路发难，凭借极强个人能力「硬食」对手，上演一条龙杀入心脏地带后传中，由门前接应的安保路轻松撞射入网。

这个入球令安保路成为瑞士史上首位在多届世界杯（2022年及2026年）均攻入两球或以上的球员。落后的阿尔及利亚在上半场其实占据较多控球权，踢出极高的压迫强度与速度，可惜「得势不得分」，半场落后0:1。

易边后闪电失守 杜耶笑纳大礼扩大优势

下半场展开仅仅1分钟，阿尔及利亚防线如同梦游。他们在后场竟然离奇地连续三次出现解围失误，面对阿尔及利亚后卫拉菲克贝加利（Rafik Belghali）这记犹如「送大礼」的解围，瑞士前锋丹尼杜耶毫不客气笑纳大礼。他尽显射手本色，冷静控定皮球后，随即起脚精准抽射死角破网！这个极具冷静与功架的入球，为瑞士取得梦幻开局，将比数拉开至2:0。

阿尔及利斗志平平 利达错失空门

比数拉开后，瑞士队已牢牢掌握晋级主动权，将对手逼入绝境。然而，陷入绝境的阿尔及利亚似乎「老鼠拉龟」无计可施，斗志平平。随著时间一分一秒流逝，大局已定的情况下两军踢得较为松懈。

战至尾段，瑞士更几乎将比数进一步扩大。中场萨卡利亚（Denis Zakaria）送出一记极具威胁的地波传中，远柱接应的法比安利达（Fabian Rieder）面对大半个空门，竟然大意失荆州未能将皮球送入网窝，被阿尔及利亚门将施丹（Zidane）力挽狂澜，错失了改写为3:0的黄金机会。

不过这段小插曲无碍大局，最终瑞士兵不血刃以2:0战胜阿尔及利亚，顺利锁定一张16强的门票。他们下一场的对手，将会是加纳和哥伦比亚之间的胜方。