世界杯2026│「81岁大战」C朗赢莫迪历 两人赛后深情拥抱

克罗地亚不敌葡萄牙在美加墨世界杯32强止步，41岁的葡军队长C朗拿度，终止格仔军40岁队长莫迪历的第5次世之旅。两人曾在皇家马德里任合作多年，彼此在这场「81岁大战」后深情拥抱，C朗还向魔笛送上祝福，并透露自己祝福他在未来一年的生涯一切向好。

莫迪历第5次参加世杯 比C朗少一次

C朗和莫迪历同样于2006年首次参加世界杯，前者连续6届出赛，后者因为克罗地亚于2010年未能跻身决赛周，今次是第5届参赛。两人现时分别41和40岁，本届大有机会是他俩最后一次参加这项大赛，在32强相遇更特别有意义。结果C朗在今场「81岁大战」入波，葡萄牙晋级，全场踢足90分钟，贡献2次关键传球、8次夺回控球权的莫迪历就随格仔军止步，完成个人跨届第23场世界杯比赛。而今仗亦是魔笛第39场国际大赛(世杯和欧国杯)，是非门将的欧洲球员中第2多，仅次于56场的C朗。

C朗祝福莫迪历未来一年一切向好

曾在皇马合作6年的两人，赛后深情拥抱。C朗还向莫迪历送上祝福：「我和他合作了很多年，我俩年龄相近，我认为他是足球界的传奇，到目前仍是传奇。他仍然踢出高质素的比赛，我对他说『恭喜你，很高兴再次见到你。希望你明年的生涯一切向好』，很开心可以再与他同场较量。」

世杯前曾传出莫迪历完成今届赛事后会高挂球靴，但他没有明确回应传闻，至今还未表示何时退役。