世界杯2026｜葡萄牙惊险晋级16强 C朗避谈退役称之后再决定

世界杯32强葡萄牙最终以2:1险胜克罗地亚，赛后C朗表示很高兴可以见到前皇马队友莫迪历保持顶级水准，亦指赛后祝福对方一切顺利，而提及到自己的未来，C朗则表示现在自己的未来不重要，之后会以最好的方式作出决定。

C朗避谈未来 指之后再作决定

葡萄牙今战对上克罗地亚，今战除了是32强的赛事外，亦是2位传奇老将C朗和莫迪历的正面交锋，最终葡萄牙略胜一筹以2:1获胜，有消息指出莫迪历将于世界杯后正式退役，赛后C朗受访谈及老队友表示：「我和莫迪历一起踢了很久，我都很高与可以见到他保持了顶级的水准，我也祝福他并希望他未来一切顺利。」

而提及到自己的未来，C朗则未有讲太多，他表示：「我的未来现在不重要，我会在赢到或输掉后，有时间再和家人讨论，然后会以最好的方式作出决定，我现在已不再冲动作决定，而现在就是要享受今天的胜利。」C朗目前正效力沙特职的艾纳斯，25年才将合约延长到2027年，但目前他仍未有松口关于国家队或未来的去向。

