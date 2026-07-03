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世界杯2026｜祖达忌辰显灵保佑晋级 C朗披21号战衣含泪致敬：他在天上照耀我们

足球世界
更新时间：10:41 2026-07-03 HKT
发布时间：10:41 2026-07-03 HKT

葡萄牙在世界杯32强经历「过山车」般的战况，最终戏剧性绝杀克罗地亚晋级。这场惊险的胜仗背后，承载著无尽的思念与泪水——今日（3日）正值葡萄牙国脚祖达（Diogo Jota）与胞弟因车祸离世一周年忌辰，冥冥之中仿佛有这位昔日战友在天上保佑。赛后，队长C朗拿度（Cristiano Ronaldo）特意穿上祖达生前的21号球衣，将这场胜仗献给在天堂的兄弟。

C朗披21号祖达战衣 国歌声中神情哀伤

赛前奏唱葡萄牙国歌时，球场大屏幕打出了已故球星祖达的照片，现场气氛瞬间变得肃穆，转播镜头捕捉到C朗拿度神情极度凝重。赛后，带领球队晋级的C朗换上了祖达生前标志性的21号球衣，在现场向球迷们致意。

C朗赛后难掩激动地表示：「这是一个特殊的日子，为了我们的祖达，他在天上照耀著我们。我们知道他与我们同在，今天赢波并用最好的方式向他致敬，这是唯一有意义的事。」葡萄牙众将用这张16强入场券，深深缅怀这位曾为国上阵49次、攻入14球的战友。

冥冥中的巧合 开波时间吻合车祸一刻

这场淘汰赛充满了令人动容的巧合，仿佛冥冥中自有主宰。首先，祖达生前为葡萄牙国家队攻入的最后一球，对手正正就是克罗地亚。其次，导致28岁的祖达及其效力彭拿费尔的25岁弟弟安祖施华（Andre Silva）丧生的西班牙公路车祸，发生在葡萄牙时间去年7月2日深夜23时32分，这几乎与今仗在多伦多开波的时间完全重叠。这种种巧合，令今场大战添上一抹浓厚的悲壮色彩。

第21分钟全场致敬 总理赠手环与战友同在

为了纪念祖达，大批球迷带上白色气球入场，并在比赛第21分钟（祖达的国家队号码）全场起立鼓掌致敬。此外，葡萄牙球员今仗均佩戴了一款印有祖达名字的纪念手环出战。据悉，这是葡萄牙总理蒙特内格罗（Luís Montenegro）在球队出发前往美洲前特意赠送的，该活动由足总基金会等机构发起，收益将拨捐葡萄牙抗癌联盟。

伤痛难平 遗孀婉拒现场观战

葡萄牙足总原本邀请了祖达的遗孀卡杜素（Rute Cardoso）亲临多伦多现场观战，但她最终婉拒了邀请。毕竟失去挚爱的伤痛难以平复，这对其家人来说仍是一个极度艰难的时刻。虽然未能亲临现场，但相信在天上的祖达与弟弟，定必看到了这班拼尽全力的兄弟，并为葡萄牙的晋级感到骄傲。

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