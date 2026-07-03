世界杯2026│C朗拿度6届世杯第9场淘汰赛终入波 41岁147日破淘汰赛最年老士哥纪录

从未在世界杯淘汰赛取得入球的葡萄牙巨星C朗拿度，周四(2日)终于做到。此子为葡军出战世杯32强对克罗地亚，下半场射入一记12码，个人在6届世界杯之旅第9次参加世杯淘汰赛终录得首个入球，并以41岁147日成为历来于世杯淘汰赛最年老取得入球的球员，改写历史。

C朗终取世杯淘汰赛入球

今场葡萄牙对克罗地亚，C朗以队长身份领军正选上阵，上半场表现平平，仅得17次触球，更没有一次在格仔军禁区内完成。此子到下半场终有起脚机会，先接应队友的长传控定，再潇洒挑射入网，可惜VAR判定越位在位而无效。之后葡军中坚连拿度域加禁区内被侵犯，获得12码，C朗主射中鹄，取得个人首个世杯淘汰赛入球。

41岁147日破最年老纪录

此子第9次出战世杯淘汰赛终开斋，以41岁147日之龄成为世杯淘汰赛史上最年老的入球球员。而他随后于80分钟被换走，葡军于补时阶段由干沙路拉莫斯顶入，葡萄牙反胜2:1，C朗笑到最后。