世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚

世界杯32强上演极具戏剧性的「诸神黄昏」大战！葡萄牙与克罗地亚激战至补时阶段上演「过山车」般的神奇剧本，凭借后备入替的干沙路拉莫斯（Goncalo Ramos）在94分钟攻入绝杀球，加上克罗地亚在102分钟的「绝平」入球被VAR戏剧性推翻，葡萄牙最终惊险以2:1淘汰对手。41岁的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今仗不但赢下与莫迪历（Luka Modric）的最后交锋，更射入12码打破个人世界杯淘汰赛入球荒，带领球队晋级下一圈硬撼西班牙。

两大传奇合演最后探戈

今届世界杯被外界广泛誉为「诸神黄昏」，今仗41岁的C朗与40岁的莫迪历各为其主，极有可能迎来两人在世界杯舞台的最后一次交锋。赛前C朗胞姊接受访问时已暗示，C朗可能在今届赛事后退出国家队；而莫迪历更盛传会在世界杯后正式挂靴。值得一提的是，今场大战亦创下足球历史上一项伟大纪录——这是史上首次有两位为国家队上阵超过200次的球员同场竞技。

化悲愤为力量 葡萄牙开局抢攻

今仗正值葡萄牙已故球星祖达（Diogo Jota）及其胞弟因车祸离世一周年忌辰前夕。承载著对这位昔日战友的思念，葡萄牙众将开局迅速入局，化悲愤为力量。开赛仅仅3分钟，般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）连环两脚极具威胁的射门险些先开纪录，可惜均被克罗地亚守将奋力拒之门外。

C朗手持祖达球衣，纪念这位英年早逝的队友。AFP

葡萄牙惊险过关。路透社

C朗罚球中人墙 狂攻不果半场交白卷

战至13分钟，葡萄牙获得罚球机会，惟C朗主射直中人墙，这位传奇球星仍在苦苦追寻个人在世界杯淘汰赛阶段的首个入球。随后，祖奥简些路（Joao Cancelo）右路斩出落点极佳的传中球，可惜B费与C朗双双门前漏过，未能接应这个黄金传送。

上半场比赛，葡萄牙在场面上占尽上风，控球率高达69%，射门次数亦以9:3大幅抛离对手。不过，克罗地亚依然展现出强悍的身体对抗与细腻的传控配合，防线力保不失。

易边后风云突变 佩利锡远柱破网先开纪录

易边再战，场上风云突变。上半场处于挨打状态的克罗地亚突然发力，战至53分钟，有「铁人」之称的佩利锡（Ivan Perisic）接应传送，冷静控定皮球后于远柱抽射破网，先开纪录。落后的葡萄牙阵脚大乱，仅仅3分钟后，克罗地亚的尼高拉华锡（Nikola Vlasic）再度将皮球送入网窝，气势如虹的「格仔军团」几乎扩大比数，幸好旁证举旗示意越位在先，入球无效，葡萄牙才逃过一劫。

C朗「食诈糊」后操刀12码 终破淘汰赛入球荒

大难不死的葡萄牙随即展开反扑，比赛高潮迭起。61分钟，B费送出致命妙传，C朗拿度潇洒控定后起脚射入。正当这位葡萄牙队长疯狂庆祝自己首个世界杯淘汰赛入球之际，球证却无情地举起越位旗帜，令C朗惨「食诈糊」。

C朗终于打入个人世界杯淘汰赛阶段的第一球。路透社

C朗终于打入个人世界杯淘汰赛阶段的第一球。路透社

不过，精彩的戏码并未就此完结。随后葡萄牙获得角球机会，连拿度维加（Renato VEIGA）在禁区内被尼高拉华锡拉跌，球证经VAR覆核后，果断直指12码点。刚刚错失入球的C朗顶住巨大压力操刀，他助跑时以招牌式的窒步节奏变化骗过门将，稳稳将皮球送入网窝！在经历「食诈糊」的短暂失落后，C朗终于打破宿命，射入个人职业生涯首个世界杯淘汰赛入球，带领葡萄牙扳平1:1，令两军重新回到起跑线。

克罗地亚回敬「诈糊」 C朗尾段退下火线

比赛进入最后阶段，战况依然胶著且惊险万分。战至80分钟，克罗地亚中场彼达苏锡（Petar Sucic）一度攻破葡萄牙大门，但旁证随即举旗示意越位在先，入球无效，令「格仔军团」同样尝到「食诈糊」的滋味，葡萄牙再次逃过一劫。就在这次门前虚惊之后，葡萄牙主帅马天尼斯随即作出战术调动，将刚刚打破淘汰赛入球荒的功臣C朗拿度换出，由中场鲁宾尼维斯（Ruben Neves）入替。

C朗被换下后和马天尼斯握手。路透社

C朗被换落场后依然在场边紧张和自己的队友沟通。AFP

拉莫斯94分钟绝杀 VAR推翻克罗地亚「绝平」

世界杯从来不缺少神奇的戏码，比赛进入超长补时阶段，高潮一浪接一浪。战至94分钟，葡萄牙后备上阵的干沙路拉莫斯（Goncalo Ramos）把握门前机会一箭定江山，全场葡萄牙球迷陷入疯狂，以为这就是拯救球队的绝杀。

然而，球赛在102分钟上演令人窒息的一幕。葡萄牙门前出现大混战，皮球经过折射后竟意外滚入网窝，克罗地亚神奇地在最后一刻扳平比数！正当全场一片愕然、克罗地亚球员疯狂庆祝之际，球证经VAR覆核后，再度判罚越位在先，入球无效！

短短8分钟内，双方经历了「一面天堂、一面地狱」的极端情绪。最终葡萄牙在一场充满戏剧性、合共出现4次「诈糊」的激战中，以2:1惊险淘汰克罗地亚，昂然晋级下一圈，将与另一支欧洲传统劲旅西班牙爆发「双牙大战」。