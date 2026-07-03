世界杯2026｜佛得角主帅：防守美斯没针对部署 不因阿根廷改变踢法

佛得角爆冷杀入32强，将会硬撼卫冕冠军阿根廷。佛得角主帅巴比斯达强调不会因为对手改变踢法，将以晋级16强作为唯一目标。

「有力与世界列队竞争」

佛得角首次晋身世界杯决赛周，先后赛和西班牙、乌拉圭及沙特阿拉伯，以小组次名晋级淘汰赛。而到了32强，佛得角将要挑战由美斯领军的阿根廷。

佛德角主帅强调会坚持踢法。路透社

阿根廷将与佛德角争入16强。路透社

美斯将带领阿根廷斗佛德角。路透社

禾仙夏将面对美斯的挑战。路透社

巴比斯达表示球队一直坚持自己的足球理念，并已证明有能力在世界舞台与强队竞争：「我们最主要的目标是踢好这场比赛，并尝试晋级。我们是凭实力取得参赛资格，在外围赛已经证明了这一点，而今届世界杯3场分组赛亦证明，我们有能力在这个水平竞争。」

「更重视整支阿根廷队威胁」

被问到如何防守美斯时，巴比斯达表示球队不会特别针对部署，而是更重视整支阿根廷队的威胁：「对手不同，但困难始终存在，每支球队都会带来不同挑战。我们一直都会因应不同对手作出调整，但不会失去自己的风格。明天对阿根廷亦一样，我们会尊重对手，同时保持强烈的晋级决心。」