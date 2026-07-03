英超｜艾利诺安达臣1.16亿镑转投曼城 超越比宁咸成最贵英格兰球员

艾利诺安达臣落实以1.16亿镑，由诺定咸森林转投曼城，成为史上最贵的英格兰球员。在英超转会费榜，仅次伊沙克和域斯排在第3位。

安达臣正随英格兰出战世界杯，他获准在两场世界杯赛事之间，于周日完成曼城体测；「三狮军团」目前出战4场世界杯赛事，安达臣4次均正选上阵，助英格兰杀入16强。据报除了曼城之外，曼联等其他大球会均对安达臣有兴趣，森林亦乐意将他出售予任何一间球会，最终转会曼城是安达臣本人的决定。

安达臣正随英格兰出战世界杯。路透社

安达臣超越比宁咸成为最贵英格兰球员。路透社

安达臣由森林转投曼城。路透社

曼城在声明中表示：「曼城与诺定咸森林就安达臣的转会达成协议。他目前正代表英格兰出战世界杯，并已在堪萨斯完成体测，转会的正式手续将在他回国后完成。与此同时，曼城全体人员祝艾利诺和英格兰大军在世界杯一切顺利，期待稍后欢迎他来到曼彻斯特。」

英超转会费排第3

1.16亿镑转会费，令这名23岁中场成为史上最贵的英格兰球员，超越皇马2023年夏天从多蒙特收购比宁咸时承诺支付的1.15亿英镑。至于英超转会史中，安达臣的转会费仅次利物浦去年夏天以1.25亿英镑签入伊沙克，以及以1.165亿镑收购域斯。这是曼城新帅马列斯卡上任后第一宗收购，《天空体育》认为安达臣「百分之百能够融入马列斯卡的体系，其多功能性令人叹为观止……令他成为曼城非常重要的引援，尤其是考虑到贝拿度施华今夏离队」。