Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾利诺安达臣1.16亿镑转投曼城 超越比宁咸成最贵英格兰球员

足球世界
更新时间：06:36 2026-07-03 HKT
发布时间：06:36 2026-07-03 HKT

艾利诺安达臣落实以1.16亿镑，由诺定咸森林转投曼城，成为史上最贵的英格兰球员。在英超转会费榜，仅次伊沙克和域斯排在第3位。

安达臣正随英格兰出战世界杯，他获准在两场世界杯赛事之间，于周日完成曼城体测；「三狮军团」目前出战4场世界杯赛事，安达臣4次均正选上阵，助英格兰杀入16强。据报除了曼城之外，曼联等其他大球会均对安达臣有兴趣，森林亦乐意将他出售予任何一间球会，最终转会曼城是安达臣本人的决定。

安达臣正随英格兰出战世界杯。路透社
安达臣正随英格兰出战世界杯。路透社
安达臣超越比宁咸成为最贵英格兰球员。路透社
安达臣超越比宁咸成为最贵英格兰球员。路透社
安达臣由森林转投曼城。路透社
安达臣由森林转投曼城。路透社

曼城在声明中表示：「曼城与诺定咸森林就安达臣的转会达成协议。他目前正代表英格兰出战世界杯，并已在堪萨斯完成体测，转会的正式手续将在他回国后完成。与此同时，曼城全体人员祝艾利诺和英格兰大军在世界杯一切顺利，期待稍后欢迎他来到曼彻斯特。」

英超转会费排第3

1.16亿镑转会费，令这名23岁中场成为史上最贵的英格兰球员，超越皇马2023年夏天从多蒙特收购比宁咸时承诺支付的1.15亿英镑。至于英超转会史中，安达臣的转会费仅次利物浦去年夏天以1.25亿英镑签入伊沙克，以及以1.165亿镑收购域斯。这是曼城新帅马列斯卡上任后第一宗收购，《天空体育》认为安达臣「百分之百能够融入马列斯卡的体系，其多功能性令人叹为观止……令他成为曼城非常重要的引援，尤其是考虑到贝拿度施华今夏离队」。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
13小时前
01:44
有片│泰国夺命车祸 11岁男童偷驾父母货车 狂撞苦行僧队伍至少8死14伤
即时国际
12小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
14小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
18小时前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪只顾自己P图被轰丑化天王嫂 被爆真样极吓人
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪只顾自己P图被轰丑化天王嫂 被爆真样极吓人
影视圈
11小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
15小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
20小时前
梁珊生前最后访问揭娱乐圈「潜规则」 拒送礼陪应酬贬做「阿妈」：我唔做伪术家丨独家
梁珊生前最后访问揭娱乐圈「潜规则」 拒送礼陪应酬贬做「阿妈」：我唔做伪术家丨独家
影视圈
9小时前
新一期六合彩今晚搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
9小时前