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英超｜诺定咸森林宣布解雇域陀皮利拉 加拉斯拿势接掌帅印

足球世界
更新时间：05:42 2026-07-03 HKT
发布时间：05:42 2026-07-03 HKT

诺定咸森林宣布域陀皮利拉离任。根据《天空体育》报道，森林接近与加拉斯拿达成协议，势将接掌帅印，料签约3年。

领军护级成功 晋欧霸4强

森林触发了皮利拉合约中的双方协议终止条款，其整个教练团队将一同离开球会。森林在声明中表示：「我们谨向域陀及其团队的辛勤工作和投入，表示衷心感谢。他们协助巩固球会的英超地位，又领军打入欧霸4强，并为我们继续建设提供了坚实基础。」

皮利拉被森林解雇。法新社
皮利拉被森林解雇。法新社
皮利拉去季带领森林晋身欧霸4强。法新社
皮利拉去季带领森林晋身欧霸4强。法新社
加拉斯拿势接掌帅印。法新社
加拉斯拿势接掌帅印。法新社

皮利拉：完全出乎意料，毫无预警

皮利拉于2月与森林签下18个月合约，他发表声明形容球会的决定「完全出乎意料，毫无预警」，但他表示：「我感到失望和难过。我真心相信我们正在共同建设的事业，我带着过去数月取得成就，自豪地离开⋯⋯我没有苦涩或怨恨，只有尊重、感恩和美好的回忆。」

接替皮利拉帅印的，很大机会是前水晶宫教头加拉斯拿。这名奥地利籍教头去季带领水晶宫赢得欧协联冠军，以及前一季夺得英格兰足总杯。他于上季季尾完结后，离开水晶宫，之后传出与多支欧洲球会的帅位挂钩。

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