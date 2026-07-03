41岁辛迪卡索拉宣布挂靴 与伤患搏斗历11次手术后再战10年

前西班牙国脚辛迪卡索拉宣布退役，结东逾20年的职业生涯。他在职业生涯的尾段，协助母会奥维多的故事感动世人。卡索拉的职业生涯在10年前一度亮起红灯，但他凭着坚韧不屈的精䄂坚持到今天。

「一切都有了意义，因为终点在家」

卡索拉在社交网站X上载影片道别：「而现在，当一切逐渐消逝，当球靴挂起，喧嚣化为寂静，一切都有了意义。因为终点不在别处，而是在家。有些故事永远不会真正结束，与你同在，永远如此。」奥维多亦发表声明，感谢卡索拉的回归和一切付出。

卡索拉两夺欧国杯冠军。法新社

卡索拉在母会结束职业生涯。法新社

卡索拉回巢只收取最低薪酬。法新社

这名西班牙中场是奥维多青训产品，他的职业生涯始于维拉利尔，之后曾效力马拉加和阿仙奴，并为「兵工厂」赢得两次足总杯冠军。至于国际赛生涯，他曾为西班牙上阵81次，是2008年及2012年欧国杯夺冠阵容的重要一员。

卡索拉曾与严重的跟腱伤患搏斗，他于2016年接受手术后感染坏疽，险些要结束其职业生涯。不过，他经历11次手术后成功重返球场，将职业生涯延续至40岁以上，最后一站是回到母会奥维多效力3季。

回归母会收最低工资

奥维多声明透露卡索拉回归，只收取联赛规定的最低薪酬，并将所有肖像权收益捐赠予球会。作为回报，他唯一提出的要求，是将其球衣销售收益的10%，拨作皇家奥维多年青球员培训用途，以协助培育下一代球员。