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世界杯2026｜奥耶沙巴尔梅开二度 西班牙3：0轻取奥地利

足球世界
更新时间：05:10 2026-07-03 HKT
发布时间：05:10 2026-07-03 HKT

世界杯32强，西班牙面对奥地利，凭奥耶沙巴尔梅开二度和柏度朴路建功，以3：0轻松取胜。西班牙的16强对手，将是葡萄牙和克罗地亚的胜方。

西班牙曾「食诈糊」

今场初段战情胶着，经过上半场补水暂停后，西班牙判若两队。29分钟，西班牙一次右路角球，奥地利门将舒拉格在西班牙球员围着下打手槌，皮球落在古古列拿脚下，后者将皮球送入网窝。球证吹罚西班牙球员侵犯门将在先，VAR同意球证的判决，西班牙入球无效。

「食诈糊」的西班牙于37分钟打开纪录，古古列拿左路地波传中，奥耶沙巴尔第一时间扫把脚撞射入网。上半场补时2分钟，西班牙有拉开比数的机会，阿历斯巴尔拿的罚球直飞死角，但奥地利门将舒拉格飞扑手指摸到皮球后中楣弹中，皮球最终落在无人看管的拉明耶马脚下，但的补射被舒拉格挡出。西班牙上半场以1：0领先。

古古列拿两记助攻

西班牙下半场继续控制战局，至于奥地利于下半场60分钟换入艾拿度域和身高两米的卡拉锡入场，后者第一次触球便是一记头槌攻门但高出。西班牙到66分钟拉开比数，柏度朴路接应巴尔拿的左路传中，头槌攻门破网，是他个人第一个国际赛入球。西班牙再于89分钟，由奥耶沙巴尔埋斋，他接应古古列拿的传送近门射入；奥耶沙巴尔个人梅开二度，近16次为西班牙上阵入17球，古古列拿今场亦贡献两记助攻。

最后西班牙以3：0轻取奥地利，晋身16强，对手将是稍后出场葡萄牙或克罗地亚的胜方。

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