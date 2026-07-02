英超│热刺正式签下马迪奥斯费南迪斯 8500万镑破球会纪录 已签5人中后场大洗牌

热刺周四(2日)宣布从韦斯咸签下中场马迪奥斯费南迪斯(Mateus Fernandes，简称M费)，据报其转会费为热刺队史纪录的8500万镑，后者表示球队主教练迪沙比是他来投的主要原因。连同这名21岁葡萄牙新星，热刺于球季结束后至今已签了5名球员，中后场大洗牌，锐意摆脱连续两季英超仅排17名的低潮。

热刺宣布从韦斯咸签下中场马迪奥斯费南迪斯。路透社

迪沙比大赞用球结合强度和智慧

热刺抢赢曼联和皇家马德里等竞争对手，签下葡萄牙中场马迪奥斯费南迪斯，球会周四在官网公布相关消息，体育总监兰基大赞他：「欢迎马迪奥斯到来。他是一位拥有出众技术、智慧的球员，年轻轻轻却有成熟的表现，并已展示能够在高压力和苛求的环境下，可以交出持续稳定的表现。」主教练迪沙比亦表示自己心仪M费已久：「我仰慕马迪奥斯已有一段长时间，因为他用球时结合强度和智慧，这正是我们最想踢到的风格。他年统轻轻，已有丰富的英超比赛经过验，并有稳定的发挥。」

M费称为主教练而来

M费指自己因为迪沙比而来：「我对职业生涯的新一步感到非常兴奋。热刺是一家伟大的球会，主教练也是我决定加盟的重要原因。我们交流时，那种感觉非常特别。我们对足球有着相同的理解。」根据之前的报导，此子的转会费为8500万镑，取代前锋苏兰基成为热刺队史标王，后者于2024年夏天以6500万镑从般尼茅夫来投。

迪沙比大赞马迪奥斯费南迪斯用球结合强度和智慧。路透社

热刺今夏已签5名中后场球员

连同M费，热刺今夏已签入5位新球员，其余还有门将杜夫巴卡、左闸安德鲁罗拔臣、中坚云赫基和马高斯辛尼斯，中后场大洗牌，试图摆脱连续两季英超仅得17名的差劣成绩。而他们还未放下重组的脚步，消息指还会以1亿镑签下纽卡素中场辛度东拿利。