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世界杯2026预告｜葡萄牙斗克罗地亚传奇二拣一 西班牙望克服伤兵问题直取奥地利

足球世界
更新时间：17:15 2026-07-02 HKT
发布时间：17:15 2026-07-02 HKT

世界杯32强今晚与明晨再上演连场好戏，有西班牙对上奥地利，望克服伤兵问题剑指16强；之后有葡萄牙硬撼克罗地亚，2大传奇C朗和莫迪历迎正面对决，2人只能有一人留到最后；金童祖汉文森比领军瑞士，望直取阿尔及利亚直闯16强。

AFP
AFP

西班牙望克服伤兵问题直取奥地利（Now TV 616,618,688 深夜3:00）

西班牙首战对佛得角先利后调整舒速，再加上阵中主力拉明耶马的复出，令「狂牛军团」如虎添翼，但近期历高威廉斯因复出无期，但对于打团队足球的西班牙而言相信影响并不会太大，但奥地利亦不容忽视，强壮的体型和不俗的防守能力是他们的一大特点，加上体型上较高在高空战亦不输蚀，因此「狂牛军团」想必也要用浑身解数应战。

葡萄牙硬撼克罗地亚 2大传奇一人必提早出局（Now TV 616,618,688 早上7:00）

早上迎来焦点话题大战，由41岁的C朗领军葡萄牙，恶斗由40岁莫迪历带领的克罗地亚，外界一直盛传今届将会是2位传奇的世界杯最后一舞，另外葡萄牙的「攻力」十分强捍，反观克罗地亚则以稳定以及防守而闻名，2位皇马欧联3连冠的队友，今战势必各为其主展开一场龙争虎斗，亦决定了2位传奇谁会提早离场看点十足。

金童文森比领军瑞士 剑指挫阿尔及利亚闯16强（Now TV 616,618,688 早上11:00）

瑞士在小组赛中不败以首名出线，金童祖汉文森比的冒起必然是主因之一，目前他上阵3场已贡献3入球1助球，年仅20岁的他表现相当亮眼，由文森比领军下有望可以直取阿尔及利亚，带队晋级16强。
 

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