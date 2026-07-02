世界杯2026│传日本想和森保一续约一年 带队冲击明年亚洲杯 本田圭佑自荐执教

今届美加墨世界杯带领日本于32强止步的教练森保一(Hajime Moriyasu)，其合约于本月尾届满。据报日本足总希望与他续约1年，领军冲击明年初的亚洲杯，之后就将帅位交予U21教头大岩刚，完成接班。而该国名宿本田圭佑得知日本足总的计划后，自荐想接手东瀛军团，明言接受一年的短约，如球队在亚洲杯成绩差愿无条件被解雇。

传日本足总希望与森保一续约1年，领军冲击明年初的亚洲杯。法新社

传日本足总希望与森保一续约1年，领军冲击明年初的亚洲杯。法新社

传日本足总向森保一提出续约一年

2018世界杯后接手日本国家队的森保一，领军出战两届世杯后，其合约于今年7月31日届满，他早前表示在今届决赛周后定去留。日本媒体《体育日本》周四报导，虽然东瀛军团在今届世杯32强出局，但日本足总向森帅提出续约一年的请求，希望他用现有的体制和班底，带队出战明年1月于沙特阿拉伯举行的亚洲杯，目标冲击冠军。

计划由U21教头大岩刚接手

知情人士透露，日本足总的计划是森保一离任后，将帅位交予目前日本U21教头大岩刚，认为熟悉整个青训体系的他，最适合领军出战下届2030世杯。日本原本想大岩刚率领梯队取得并踢完2028年洛杉矶奥运会后，才接手日本队，但森保一表示日本主帅应4年为一个周期，想及早离开下，所以改变计划让大岩刚明年接手，身兼国家队及U21主帅到奥运完成。

本田圭佑想接手教日本队一年。路透社

本田圭佑想接手教一年

而该国名将本田圭佑得知足总的计划后，在社交媒体发文自荐：「看到新闻说足总和森保一开出一份1年的续约报价，如果这个决定只是因为一时间找不到下一任主帅而用来过度的话，那不如让我试一年。」他还指如果带队亚洲杯失利，愿无条件被解雇，「直接把我解雇就行，我毫无怨言。这个挑战，我接了。」