世界杯2026｜民主刚果虽败犹荣 主帅赛后惊闻丧父噩耗 韦沙泪洒球场：像战士般倒下

世界杯32强淘汰赛上演一场令人动容的悲壮战役。大黑马民主刚果共和国面对夺冠热门英格兰，一度领先超过一小时，可惜最终被哈利卡尼（Harry Kane）连入两球，以1:2反胜为败，遗憾结束本届世界杯的神奇之旅。赛后，前锋尤尼韦沙（Yoane Wissa）泪洒球场，主帅迪沙比（Sebastien Desabre）更在记者会上突闻丧父噩耗，令全场气氛瞬间凝住。

记者会突传噩耗 主帅悲痛无语

民主刚果今仗展现出极高水准的战术素养与无比斗志，主帅迪沙比功不可没。然而在赛后记者会即将结束时，球队发言人突然向全场宣布：「我们想告知大家，主教练失去了他的父亲。向他致以最深切的慰问。」

🚨🚨| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆 after their match…and this is how it was announced at the press conference. 😢💔pic.twitter.com/P3itgdQDDv — Goals Side (@goalsside) July 2, 2026

这个突如其来的噩耗令现场气氛瞬间变得沉重，迪沙比原本平静地总结著球队的战术发挥，听到这番话后神情变得沉重。据非洲媒体报导，迪沙比很可能是在发布会现场才得知父亲离世的消息。

韦沙血战痛哭 盼为祖国带来和平

今届赛事攻入3球的前锋尤尼韦沙在鸣笛后情绪崩溃，泪洒球场。他在比赛中展现出极强的求胜欲，甚至在倒地后仍奋不顾身尝试用头槌解围。赛后接受访问时，他直言内心五味杂陈：「我最先想到的是自豪，为队友、教练团，也为自己是刚果人而自豪。我们今天其实有很大机会赢波，展现了极佳的精神面貌。」

Yoane Wissa recreates that iconic Phil Jones meme 😂 pic.twitter.com/HOo1EyL47v — ESPN UK (@ESPNUK) July 1, 2026

韦沙更特别提到饱受战火蹂躏的祖国：「大家都知道，民主刚果东部依然饱受战争之苦。每当我们穿上国家队战袍，就是为他们而战，我们渴望和平。感谢所有来到现场的球迷，以及在清晨5点就起床看我们比赛的同胞。」

「像战士般战死沙场」 战术发挥获掌声

面对星光熠熠的英格兰，民主刚果并未如外界预期般死守，反而排出4后卫阵式主动出击。迪沙比在赛后复盘时指出，球队刻意拉开球场阔度，并派专人贴身冻结英格兰的中场枢纽，上半场的传控打法极具威胁，可惜最终未能抵挡对手顶级前锋的反扑。

虽然出局，但民主刚果的表现已赢得全世界的尊重。正如前锋马耶尼（Fiston Mayele）赛后所言：「我们为自己感到骄傲！比赛前我们互相勉励……如果我们必须要输，那也要像勇士一样战死在球场上！」