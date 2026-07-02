Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜民主刚果虽败犹荣 主帅赛后惊闻丧父噩耗 韦沙泪洒球场：像战士般倒下

足球世界
更新时间：15:54 2026-07-02 HKT
发布时间：15:54 2026-07-02 HKT

世界杯32强淘汰赛上演一场令人动容的悲壮战役。大黑马民主刚果共和国面对夺冠热门英格兰，一度领先超过一小时，可惜最终被哈利卡尼（Harry Kane）连入两球，以1:2反胜为败，遗憾结束本届世界杯的神奇之旅。赛后，前锋尤尼韦沙（Yoane Wissa）泪洒球场，主帅迪沙比（Sebastien Desabre）更在记者会上突闻丧父噩耗，令全场气氛瞬间凝住。

记者会突传噩耗 主帅悲痛无语

民主刚果今仗展现出极高水准的战术素养与无比斗志，主帅迪沙比功不可没。然而在赛后记者会即将结束时，球队发言人突然向全场宣布：「我们想告知大家，主教练失去了他的父亲。向他致以最深切的慰问。」

这个突如其来的噩耗令现场气氛瞬间变得沉重，迪沙比原本平静地总结著球队的战术发挥，听到这番话后神情变得沉重。据非洲媒体报导，迪沙比很可能是在发布会现场才得知父亲离世的消息。

韦沙血战痛哭 盼为祖国带来和平

今届赛事攻入3球的前锋尤尼韦沙在鸣笛后情绪崩溃，泪洒球场。他在比赛中展现出极强的求胜欲，甚至在倒地后仍奋不顾身尝试用头槌解围。赛后接受访问时，他直言内心五味杂陈：「我最先想到的是自豪，为队友、教练团，也为自己是刚果人而自豪。我们今天其实有很大机会赢波，展现了极佳的精神面貌。」

韦沙更特别提到饱受战火蹂躏的祖国：「大家都知道，民主刚果东部依然饱受战争之苦。每当我们穿上国家队战袍，就是为他们而战，我们渴望和平。感谢所有来到现场的球迷，以及在清晨5点就起床看我们比赛的同胞。」

「像战士般战死沙场」 战术发挥获掌声

面对星光熠熠的英格兰，民主刚果并未如外界预期般死守，反而排出4后卫阵式主动出击。迪沙比在赛后复盘时指出，球队刻意拉开球场阔度，并派专人贴身冻结英格兰的中场枢纽，上半场的传控打法极具威胁，可惜最终未能抵挡对手顶级前锋的反扑。

虽然出局，但民主刚果的表现已赢得全世界的尊重。正如前锋马耶尼（Fiston Mayele）赛后所言：「我们为自己感到骄傲！比赛前我们互相勉励……如果我们必须要输，那也要像勇士一样战死在球场上！」

 

 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
4小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
6小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
4小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
5小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
影视圈
3小时前
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
3小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
11小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
2026-07-01 17:03 HKT