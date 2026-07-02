Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│安东尼哥顿后备献2助攻 因为卡尼收起花巧踢法 「平时自己扭完再射」

足球世界
更新时间：13:24 2026-07-02 HKT
发布时间：13:24 2026-07-02 HKT

英格兰反胜刚果民主共和国晋级16强，梅开二度的哈利卡尼(Harry Kane)当然是头号功臣，后备上阵的翼锋安东尼哥顿(Anthony Gordon)，两个入球都来自其助攻。这名在新球季将转投巴塞隆拿的25岁锋将矢言，身边的卡尼实在太出色，今季入球效率高企，否则第1个入球不会传给后者，平时会自己盘扭后再起脚射门，为了队长才收起花巧踢法。

哥顿讨厌做后备 出场十分搏命

安东尼哥顿今场退居后备，到61分钟才后备入替拉舒福特。他登场成功激活英军锋线，先传中让哈利卡尼头槌顶入追和，之后再在禁区对出中路附近后踭妙传卡尼，后者推横劲射破网。他矢言自己不喜欢做后备，但正因为替补而有好表现：「说实话，我特别讨厌做后备。坐在替补席，我整个人都会绷紧焦虑，场上每一次射门、每一个对抗都令我揪心，明明劝自己冷静但又控制不住。然而正是正选球员在前场持续冲击，不停消耗对手，到我出场时，对方后卫的体能已经见底，我就把握这份优势制造威胁。」

相信卡尼 收起花巧踢法传波

同时他提起球队第1个入球，他指因为卡尼脚风太顺，所以收起花巧踢法：「换作是平时的我，可能会做几下脚下动作，再自己射门。但那一刻我脑里第一时间想起卡尼，我知道他一定会插入禁区，所以直接把球传往禁区，他果然到位并破门。」哥顿续指卡尼一直证在足球金未塔的最顶端，今季入球效率只有美斯可以媲美，其表现稳定得太可怕，在卡尼身边比赛自己获益良多。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
家居装修
8小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT
01:00
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
3小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
21小时前
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
影视圈
5小时前
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
梁珊离世享年81岁  儿子证实7月1日与世长辞  杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
1小时前
星岛申诉王 | 失业两个月 夫打3份散工养家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星岛申诉王 | 港男失业日做3份兼职仍拮据 全职妻拒辞工人：夜晚炒多份散
申诉热话
6小时前
大棋盘︱黄锦辉酒驾抢七一焦点 显政治警觉性不足 政圈料手尾长：在内地「双开」是基本动作
大棋盘︱黄锦辉酒驾抢七一焦点 显政治警觉性不足 政圈料手尾长：在内地「双开」是基本动作
政情
5小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
18小时前