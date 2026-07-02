世界杯2026│安东尼哥顿后备献2助攻 因为卡尼收起花巧踢法 「平时自己扭完再射」

英格兰反胜刚果民主共和国晋级16强，梅开二度的哈利卡尼(Harry Kane)当然是头号功臣，后备上阵的翼锋安东尼哥顿(Anthony Gordon)，两个入球都来自其助攻。这名在新球季将转投巴塞隆拿的25岁锋将矢言，身边的卡尼实在太出色，今季入球效率高企，否则第1个入球不会传给后者，平时会自己盘扭后再起脚射门，为了队长才收起花巧踢法。

哥顿讨厌做后备 出场十分搏命

安东尼哥顿今场退居后备，到61分钟才后备入替拉舒福特。他登场成功激活英军锋线，先传中让哈利卡尼头槌顶入追和，之后再在禁区对出中路附近后踭妙传卡尼，后者推横劲射破网。他矢言自己不喜欢做后备，但正因为替补而有好表现：「说实话，我特别讨厌做后备。坐在替补席，我整个人都会绷紧焦虑，场上每一次射门、每一个对抗都令我揪心，明明劝自己冷静但又控制不住。然而正是正选球员在前场持续冲击，不停消耗对手，到我出场时，对方后卫的体能已经见底，我就把握这份优势制造威胁。」

相信卡尼 收起花巧踢法传波

同时他提起球队第1个入球，他指因为卡尼脚风太顺，所以收起花巧踢法：「换作是平时的我，可能会做几下脚下动作，再自己射门。但那一刻我脑里第一时间想起卡尼，我知道他一定会插入禁区，所以直接把球传往禁区，他果然到位并破门。」哥顿续指卡尼一直证在足球金未塔的最顶端，今季入球效率只有美斯可以媲美，其表现稳定得太可怕，在卡尼身边比赛自己获益良多。