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世界杯2026｜比利时、英格兰齐「反cup」 打到32强已有11场反胜创新高

足球世界
更新时间：13:06 2026-07-02 HKT
发布时间：13:06 2026-07-02 HKT

世界杯32强正如火如荼进行，周三更连续2场上演大逆转，先有英格兰在落后1球下连追2球反胜，之后亦有比赛利时在落后2球下，下半场尾段连追2球兼在加时中凭12码码绝杀，目前已有11场反胜创记录。

世界杯2026接连反胜 打到32强已有11场创史上最多次

今届世界杯赛事充满戏剧性，尤其是到淘汰赛阶段，32强进行到一半己有3场反胜，先有巴西在上半场落后日本1球下，下半场连追2球淘汰对手，周三更连续上演2场精彩逆转戏马，先有英格兰在落后刚果民主共和国1球下，凭首席射手哈利卡尼下半场梅开二度下以2:1反胜，之后比利时亦在落后塞内加尔2球下在完场前连追2球扳平，更在加时驳得12码「绝杀」，用3:2完成逆转。

连同小组赛的反胜，目前今届世界杯已经累积有11场反胜的赛果，成为唯一一届世界杯有10场或以上的反胜赛事，相信亦会持续刷新。
 

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