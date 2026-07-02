世界杯2026｜C朗是否正选？马天尼斯拒谈：「所有人都要做好出场准备」

葡萄牙将于香港时间明日（3日）早上7时迎来32强大战，面对欧洲劲旅克罗地亚，亦是C朗（Cristiano Ronaldo）和莫迪历（Luka Modric）的最后一次世界杯交锋。不过在今日的赛前记者会上，当面对记者提问C朗是否会正选出场的时候，葡萄牙主帅马天尼斯（Roberto Martinez）却没有正面回答，表示：「所有人都做好出场准备，这才是最重要。」

避谈C朗正选 称所有人都要做好准备

记者会上，有传媒直问马天尼斯会否让干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）顶替C朗担正，让C朗可以有更多休息时间，并让轮休的贝拿度施华（Bernardo Silva）重返正选。马天尼斯对此大耍太极：「目前阵中21名非门将球员都已获得上阵时间，拉莫斯与古亚迪斯（Goncalo Guedes）的状态都十分出色。上仗对哥伦比亚收起贝拿度施华，是因为他身孭黄牌不能冒险。现在全队都斗志高昂，出场时间多少并不重要，核心是每名球员随时都能为球队出力，无论是正选还是后备。」

无惧多伦多高温 汲取分组赛经验

谈到今仗要在多伦多面对高温高湿的天气，以及克罗地亚的强悍球风，马天尼斯显得信心十足。他透露球队早前在棕榈滩集训时已全方位适应极端天气，并强调分组赛的经验非常宝贵：「世界杯没有所谓的天然优势，每一场都是硬仗。对哥伦比亚一战让我们累积了大量战术调整经验，学会在困难局面下做好防守。克罗地亚很清楚我们的优势，这将是一场硬碰硬的较量。」

无惧外界批评 承诺展现民族品格

进入淘汰赛阶段，葡萄牙国内对球队的表现及排阵出现不少质疑声音。面对舆论压力，马天尼斯表示：「这只是单方面的主观看法。我接触过海量球迷，二千多万国民里绝大多数始终站在国家队身后。」

他强调球队内部非常团结，并向国民许下承诺：「国家队面对外界舆论嘈杂是常态，世界杯不能被主观舆论左右，我们必须专注、自省、埋头苦练。我向所有葡萄牙人承诺，全队明仗会拿出匹配国民期待的态度与拼搏精神，带著民族品格全力争胜。」