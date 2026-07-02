世界杯2026│比利时绝杀12码存争议 专家指泰利文斯主动「摄脚」搏极刑 网民意见不一

比利时周三(1日)让二追三，凭加时补时阶段的12码入球，3:2反胜塞内加尔。然而这个绝杀12码存争议，有球证专家指比利时队长泰利文斯明知没有机会射门下，故意将脚「摄」向塞内加尔守将，让他接触自己，成功获得极刑，网民对判决意见不一，有人表示判12码太苛刻，亦有人指泰利文斯聪明成功搏到。

泰利文斯主动「摄」脚被踢中

争议一幕发生于120分钟，当时双方赛和2:2。比利时左路传中，塞内加尔中场拉明卡马拉向球飞铲准备破坏传球，此时泰利文斯后发先至，从后伸尽左脚「摄」在卡马拉前，双方接触后者随即痛苦倒地，球证沙迪马天尼斯没有吹罚。然而VAR介入，马天尼斯翻看重播片段后改变决定，认为拉明卡马拉的确踢中泰利文斯判罚12码，后者主射中鹄率队反胜，这个入球于124分钟44秒出现，成为世杯历史上最迟出现的入球。

专家指泰利文斯制造接触

可是这个判罚具争议性，塞内加尔球员立即投诉，赛后指不是12码，比利时方面认为是明确的点球，教练鲁迪加西亚直言：「12码判罚绝对没有问题，很明显是犯规。」球迷亦各执一词，有网民指：「泰利文斯聪明，伸脚搏到。」不少人认为接触轻微，不算极刑。西班牙籍的球证专定柏度马田就认为绝非12码，他指泰利文斯「摄」脚的意图是想制造身体接触，「他知道自己根本没有机会把球处理好，明知无射门机会，就把脚伸过去，让对方碰到自己。」

认为塞内加尔应该拉队退赛

柏度马田还指塞内加尔对判罚相当不满，中场柏夫施斯一度躺在12码点上，阻止泰利文斯主踢极刑，他们应该像年初的非洲国家杯决赛般，拉队退赛，「他们应该退赛，就像对摩洛哥时一样﹗」泰利文斯一于少理，他矢言：「射12码一刻，你只需要俘保持自信，并相信自己的能力。我当时就是这样做，幸好我把12码射入，我很开心。」