世界杯2026│最佳第3名唔够班？ 已出场6队5支32强出局 仅巴拉圭淘汰德国

今届美加墨世界杯扩军至48队，新增32强淘汰赛，12个分组中有8支最佳第3名可以出线。然而各支最佳第3名似乎未能在淘汰赛立足，头10场32强比赛共有6支最佳第3名出战，除巴拉圭互射12码淘汰德国入16强外，其余5队波斯尼亚、厄瓜多尔、瑞典、塞内加尔和刚果民主共和国都有32强下马。

世界杯6支已出场最佳第3名，仅巴拉圭过关。美联社

波斯尼亚0:2不敌东道主之一的美国。新华社

刚果、波斯尼亚、塞内加尔周三齐出局

周三(1日)共有3支最佳第3名出战32强，首先出场的刚果民主共和国以1:2不敌英格兰；紧接是唯一以3分成为最佳第3名的塞内加尔，面对比利时于85分钟仍然领先2球下，被比利时于法定时间逼和2:2，加时后输2:3。尾场是在B组以第3名出线的波斯尼亚，在踢多一人下0:2不敌东道主之一的美国，3支最佳第3名同日一起出局。

刚果民主共和国以1:2不敌英格兰。路透社

塞内加尔被比利时于法定时间逼和2:2，加时后输2:3。新华社

6支已出场最佳第3名 仅巴拉圭过关

而之前已出战的瑞典和厄瓜多尔，同样未能闯过32强，头6支上阵的最佳第3名有5队于淘汰赛首圈立即止步，只有互射12码淘汰德国的巴拉圭能够过关。现时仍有2支最佳第3名未出场，分别是香港时间明早11时斗瑞士的阿尔及利亚，以及周六早上9时30分硬撼哥伦比亚的加纳。