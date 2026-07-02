世界杯2026｜入球致敬占士红牌致敬施丹 巴洛根「一球一红」齐名多位传奇

东道主美国队成功杀入世界杯16强有喜有忧。科拿连巴洛根（Folarin Balogun）上半场为美国首开纪录，不过下半场凶狠犯规被「直红」罚出场，将会缺阵下一场对阵比利时的16强赛。凭借一个入球和一张红牌，巴洛根一场比赛成功完成对多位传奇的致敬。

巴洛根「一球一红」悲喜交加。路透社

巴洛根「一球一红」悲喜交加。新华社

齐名施丹朗拿甸奴 淘汰赛入波兼领红

赛事进行至上半场45分钟，巴洛根建功帮助美国队取得1:0领先。然而换边后，他因一次凶狠犯规，经视像助理裁判（VAR）介入后被球证直接出示红牌驱逐离场。

巴洛根下半场凶狠犯规被「直红」罚出场。AP

巴洛根下半场凶狠犯规被「直红」罚出场。AFP

巴洛根下半场凶狠犯规被「直红」罚出场。AP

据数据统计，巴洛根成为世界杯淘汰赛历史上，第4位在同一场比赛中既取得入球又被罚出场的球员。在他之前，只有巴西传奇加连查（Garrincha）、「细哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）以及法国球王施丹（Zinedine Zidane）曾有过此经历。这亦是自2006年世界杯决赛施丹「头槌」马特拉斯领红后，相隔多年再有球员在淘汰赛阶段重演这「悲喜交集」的戏码。

神复制「霸王步」 获勒邦占士发文大赞

除了染红致敬施丹，巴洛根的入球庆祝动作亦向另一领域的传奇致敬。他在入波后，随即做出双手下压的庆祝动作，完美复制了NBA巨星勒邦占士（LeBron James）经典的「霸王步」。这个动作是占士极具代表性的招牌庆祝，通常在命中关键球或打出强势表现后使用，配合霸气步伐，传递出「压住场面」、「掌控比赛」的意味。

LFG!!!!!! THE 🤫 HAS 🛬 at the World Cup! Helluva goal there Young 🤴🏾! 🫡. GO 🇺🇸 https://t.co/8wb2t2F6oq — LeBron James (@KingJames) July 2, 2026

巴洛根入球后「霸王步」致敬勒邦占士。AP

巴洛根入球后「霸王步」致敬勒邦占士。路透社

巴洛根入球后「霸王步」致敬勒邦占士。AP

巴洛根的「跨界致敬」迅速引起了本尊的注意。勒邦占士随后在社交媒体发文回应，大赞这位美国国脚：「冲呀！！！『消音器』登陆世界杯舞台！多么精彩的入球，干得漂亮，年轻人！年轻的国王，继续加油！」