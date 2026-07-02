世界杯2026│杜曹称打死都唔换走哈利卡尼 卡尼：「今日由我做英雄﹗」

英格兰周二于32强以2:1反胜刚果民主共和国，队长哈利卡尼在关键时刻挺身而出，梅开二度完成逆转。此子在入球前表现平平，存在感低，球队后备席又有多位星级锋将，但英军教练杜曹坚持不换走他，此举成为反胜关键，这名德国籍教头亦指打死都不会换下卡尼，因为他是战术核心。而卡尼赛后指每场比赛都有人做英雄，今场就由他来出任！

卡尼入波前表现平平 11分钟内连入2球

哈利卡尼今场头74分钟表现平平，受制于刚果民主共和国守将严密和贴身的防守，一直动弹不得。然而他在75分钟挺身而出，接应安东尼哥顿的传中头槌顶入，11分钟后再次接应前者的妙传，禁区顶力压对方守将接球后，随即右脚劲射破网，据统计这个入球的最高时速达到每小时112公里，刚果门将马柏斯毫无反应只能目送皮球入网。

杜曹：「我打死都唔会换走卡尼」

英军主教练杜曹指一直有一睇法，就是打死都不可以换走卡尼：「我完全没有想过换走他，我本身的预算是如果迟迟未能扳平，一定会换上第2位前锋，奥尼屈坚斯和艾云东尼都在计划内。卡尼是战术核心，绝对不会换走卡尼，无论怎样都不会出场。」没有入选三狮名单的曼联中坚哈利马古尼、前英军队长朗尼、昔日英格兰守将加历查和米卡李察士等都大赞卡尼，认为他一人带领球队晋级。

卡尼称由我做一日英雄

卡尼赛后亦指今场就由他来做英雄：「这是一场多么疯狂的比赛，对手是一支顽强的球队，但在第一次补水暂侧后，球队的表现好得多。对方门将做出了一些不可思议的扑救。我们谈诏过英雄时刻，任何人都可以做英雄，今日就由我来出任。」