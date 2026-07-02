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世界杯2026│卢卡古又入波适合做后备杀手 国际赛场均0.71球劲过C朗、美斯

足球世界
更新时间：10:17 2026-07-02 HKT
发布时间：10:17 2026-07-02 HKT

比利时能够于32强绝地反胜塞内加尔，其中一位功臣是中锋卢卡古，他领军吹起反击的号角，于86分钟头槌顶入追成接近纪录燃起希望。这名33岁中锋今届世杯3次后备上阵，连续2场取得入球，另一场出场不久令到敌将摆乌龙，活演后备杀手。同时他在国际赛场均攻入0.71球，效率比当今3大锋将美斯、C朗拿度和罗拔利云度夫斯高都要高。

卢卡古今届世杯3次后备都有贡献

卢卡古今场于半场入替，86分钟顶入为比利时掀起反胜序幕。他上仗分组赛尾轮5:1大胜新西兰时，后备上阵5分钟收录1入球1助攻，连续2场替补出场都有入球，加上小组首仗1:1逼和埃及亦在后备出场不久，力压令敌将汉尼摆乌龙，3次替补都有贡献。反观他在分组次轮对伊朗时任正选，踢了73分钟表现平平，现阶段似乎更适合做后备。

教练满意后备杀手属性

比利时教练鲁迪加西亚亦满意卢卡古做后备杀手：「我很开心，卢卡古连续3次后备出场都发挥关键作用，他出场后我们都取得入球。」这名效力意甲拿玻里的中锋赛后亦情绪高昂：「我们毫无保留展现了极大的韧性和血性，虽然一度落后两球陷入绝境，但我们在最后关头展现顽强的斗志。大家都做得很好。」

国际赛入球效率高过美斯、C朗、罗拔仔

卢卡古现阶段虽更适合任后备，但他在国家队的入球效率一直高企，连同今仗的士哥，历来为比利时出场130次攻入92球，是史上国家队入球第2多的欧洲球员，仅次于累积145球的葡萄牙巨星C朗拿度。而他于国际赛场场均取得0.71球，效率比当今球坛3大星级锋将还要高，波兰的罗拔利云度夫斯基平均0.53球；阿根廷球王美斯场均0.61球；C朗就平均0.63球。

卢卡古上场后备上阵同样头槌建功。路透社
卢卡古上场后备上阵同样头槌建功。路透社
卢卡古上场后备上阵同样头槌建功。路透社
卢卡古上场后备上阵同样头槌建功。路透社
卢卡古在国际赛场均入0.71球，效率高过当今球坛3大前锋。路透社
卢卡古在国际赛场均入0.71球，效率高过当今球坛3大前锋。路透社
卢卡古在国际赛场均入0.71球，效率高过当今球坛3大前锋。路透社
卢卡古在国际赛场均入0.71球，效率高过当今球坛3大前锋。路透社

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