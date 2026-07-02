世界杯2026｜美国踢少1人照赢波斯尼亚2:0 东道主美加墨齐闯16强

世界杯32强美国对上波斯尼亚，东道主国上半场由科拿连巴洛根先开记录，但此子在下半场领红遭逐，但美国虽在下半场大部分时间踢少一人下，仍有马历堤曼建功扩大优势，最终以2:0击败波斯尼亚，东道主三国齐闯16强。

美国2:0挫波斯尼亚 美加墨三国齐入16强

美国作为东道主国今战仍有主场优势，在控球上亦较为占优，32分钟就先有巴洛根接应传中推顺后劲射，但球证指越位在先入球无效，但此子未需等太久便有「士哥」45分钟接应堤曼直线接应后烫射，为美国先开记录，到补时阶段再有巴洛根接应达斯传中上前撞射但中楣弹出，以1:0返回更衣室。

但巴洛根易边后64分钟因从后踩到波斯尼亚球员后踭，经VAR覆核后领红遭逐，在踢多一人下波斯尼亚攻势明显增加，但把握力略为欠奉，更在82分钟由堤曼禁区顶罚球射入扩大优势，最终美国以2:0挫波斯尼亚，仍令美加墨东道主三国齐入16强。

