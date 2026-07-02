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世界杯2026│比利时教练「预视」绝地反胜 估到塞内加尔末段会失去战术纪律

足球世界
更新时间：09:40 2026-07-02 HKT
发布时间：09:40 2026-07-02 HKT

比利时周三(1日)踢出扣人心弦一仗，落后2球下凭末段3分钟内连下两城，法时时间2:2逼和塞内加尔，再靠加时下半场补时5分钟的12码，最终反胜3:2入16强。该队教练鲁迪加西亚赛后意气风发，直言了解塞内加尔这类型的球队，总会在末段失去战术纪律，所以一早部署在末段反压对方，「预视」会绝地反胜。同时他亦指下半场早段换走大将奇云迪布尼和谢利美杜古，是尽在其掌握中。

鲁迪加西亚指塞加尔死守实出事

51分钟比利时落后到0:2，眼看以为要出局之际，他们于86和88分钟连入两球追和，再于下半场补时搏到12码，队长泰利文斯主射中鹄绝杀塞内加尔。后者末段防守开始不集中，中后场未能保持阵型，比利时教练鲁迪加西亚直言一早估到：「我很了解这类型的球队，他们在比赛近尾声时总会失去原有的战术纪律。我们亦预计到他们领先2:0时，会不惜一切代价去死守禁区，但我看来这是一个致命的错误，他们被追成1:2，整场比赛的势头就彻底改变。」

大胆换走迪布尼、杜古

而鲁迪加西亚另一令人意外的地方，是球队落后0:2急需争取入球之际，换走盘扭能力最强的杜古，以及中场大将奇云迪布尼，他赛后回应指尽在其掌握中：「在调整阵容时绝不能出错，我很清楚自己的后备席上有那些底牌。我很清楚后备席上人才济济，中场有高度有强度，锋线更有纪对速度。当正选11人的运转出现问题时，就需要我在出面修正问题。」

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