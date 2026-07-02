Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜英格兰4场5人踢过右闸 杜曹：赖斯做替工带来阿仙奴默契

足球世界
更新时间：07:56 2026-07-02 HKT
发布时间：07:56 2026-07-02 HKT

英格兰已晋身世界杯16强，但他们今晨斗刚果，曾经在出局边缘擦身而过。杜曹深知若要一路走到最后，球队必须改善，其实最头痛的位置当数右闸。

史宾斯今场踢得吃力。美联社
史宾斯今场踢得吃力。美联社
赖斯担任右闸替工，令右路配合更流畅。美联社
赖斯担任右闸替工，令右路配合更流畅。美联社
杜曹透露这个调动灵感来自助教。路透社
杜曹透露这个调动灵感来自助教。路透社

史宾斯面对刚果踢得吃力

在英格兰这4场世界杯赛事中，这个位置已先后由5名球员出任——列斯占士、查洛尔昆沙、迪积史宾斯、迪格兰赖斯和安斯干沙。其中占士和昆沙均因伤缺阵，其余3人均是临时客串。今场担任正选右闸的史宾斯，面对刚果的进袭踢得吃力；而根据Opta数据，只是上阵70分钟的他，全场失去控球17次，是英格兰场上最多的球员。

杜曹：换位灵感来自助教

随着昆沙于70分钟被换走，由伊比尔治伊斯入替，赖斯则转踢右后卫。杜曹赛后表现这个调动，带来阿仙奴队友之间的默契，他又透露这个换位灵感，来自助教安东尼巴利：「我们在场边商讨，他提议将迪格兰放在右闸，让他从边路传中，让对手更难防守，制造更多威胁，同时为沙卡和伊斯提供更多支持，令我们在右路的配合更加流畅。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
18小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
12小时前
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果。路透社
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果
足球世界
6小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
15小时前
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
即时国际
2026-07-01 07:59 HKT
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码。路透社
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码
足球世界
1小时前
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
即时中国
7小时前
Trader Joe’s遭入禀指控收据显示印信用卡号码过长，赔5800万港元和解。 X
Trader Joe&#039;s｜收据印信用卡号码过长愿赔5800万 每位顾客料可领800港元
即时国际
12小时前
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
05:40
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
影视圈
9小时前