世界杯2026｜英格兰4场5人踢过右闸 杜曹：赖斯做替工带来阿仙奴默契

英格兰已晋身世界杯16强，但他们今晨斗刚果，曾经在出局边缘擦身而过。杜曹深知若要一路走到最后，球队必须改善，其实最头痛的位置当数右闸。

史宾斯今场踢得吃力。美联社

赖斯担任右闸替工，令右路配合更流畅。美联社

杜曹透露这个调动灵感来自助教。路透社

史宾斯面对刚果踢得吃力

在英格兰这4场世界杯赛事中，这个位置已先后由5名球员出任——列斯占士、查洛尔昆沙、迪积史宾斯、迪格兰赖斯和安斯干沙。其中占士和昆沙均因伤缺阵，其余3人均是临时客串。今场担任正选右闸的史宾斯，面对刚果的进袭踢得吃力；而根据Opta数据，只是上阵70分钟的他，全场失去控球17次，是英格兰场上最多的球员。

杜曹：换位灵感来自助教

随着昆沙于70分钟被换走，由伊比尔治伊斯入替，赖斯则转踢右后卫。杜曹赛后表现这个调动，带来阿仙奴队友之间的默契，他又透露这个换位灵感，来自助教安东尼巴利：「我们在场边商讨，他提议将迪格兰放在右闸，让他从边路传中，让对手更难防守，制造更多威胁，同时为沙卡和伊斯提供更多支持，令我们在右路的配合更加流畅。」