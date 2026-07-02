世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码

世界杯32强，比利时于法定时间大部分时间落后两球下，在法定时间末段2分38秒内入两球逼和塞内加尔。比利时更在加时下半场获判12码，最终以3：2奇迹反胜。比利时的16强对手，将是稍后出场的美国和波斯尼亚的胜方。

比利时今场面对冲劲十足的塞内加尔，后者13分钟一记传中，高图尔斯出迎阻挡传中但不够清脆，只能轻轻摸到皮球，门前的塞尔加尔前锋伊斯美拿沙亚第一时间反应补射，但被球中柱弹出。

比利时半场一球落后

塞内加尔于25分钟打开纪录，沙迪奥文尼一记左路传中，伊斯美拿沙亚的头槌攻门中柱弹出，哈比迪亚拉反应够快立即补中。比利时在上半场末段有两记有威胁埋门，但杜古和迪古柏的埋门均无功而还。塞内加尔半场领先1：0。

迪布尼于56分钟退下火线。路透社

沙亚的一控一射非常精彩。路透社

泰利文斯和杜沙特闹交。路透社

泰利文斯、杜沙特闹交 需队友拉开

塞内加尔的伊斯美拿沙亚下半场51分钟拉开比数，来自一记后场长传，沙亚精彩地心口一控后再起脚，射破高图尔斯的十指关，塞内加尔领先2：0。比利时之后围攻无果，显得有些急燥，在补水暂停时，泰利文斯和杜沙特两名队友之间有争吵，需要其他队友劝架。在补水暂停后比利时重整旗鼓，78分钟，卢克巴基奥在右路推大位起左脚，仅仅斜出。

泰利文斯为比利时扳平2：2。美联社

末段2分38秒内入两球扳平

比利时到比赛末段踢出奇迹，3分钟内连追两球。先是86分钟，由半场后备上阵的卢卡古接应右路传中入楔前，为球队扳回一城。89分钟，杜沙特的左路传中，塞内加尔门将莫利迪奥出迎打手槌但打空气，在他后面的泰利文斯头槌破网，为比利时追平2：2；两个入球相隔仅2分38秒。两军法定时间踢成2：2，需要进入加时。

加时下半场2分钟获12码

加时上半场两军踢得较为保守，战况胶著，没有录得任何中目标埋门。塞内加尔在加时下半场有一记极近磅埋门，但伊巴谦麦巴耶于第109分钟的射门仅仅斜出。至于比利时在117分钟，有卢克巴基奥于禁区内射门中楣；但这次攻势泰利文斯在禁区内被踢跌，经VAR翻看后，比利时在加时下半场2分钟获判12码。

塞内加尔球员得知输12码后，非常不满，围着球证理论，其中柏夫施斯被轻微肘击后，在12码点倒地。比利时12码由泰利文斯操刀，他射上角入网，比利时在125分钟反超前3：2。塞内加尔在完场前，于禁区顶获得一记罚球机会，但随着沙亚主射高出。比利时以3：2奇迹反胜塞内加尔。