Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺料1亿镑签东拿利破球会纪录 今夏已花逾2.37亿镑买人

足球世界
更新时间：06:14 2026-07-02 HKT
发布时间：06:14 2026-07-02 HKT

热刺日前接近以8500万镑签走马迪奥斯费南迪斯，到今晨再传出与纽卡素达成协议，将以破球会纪录的1亿镑收购东拿利。

东拿利料将由纽卡素转投热刺。法新社
东拿利料将由纽卡素转投热刺。法新社
东拿利在热刺的周薪料达27.5万镑。法新社
东拿利在热刺的周薪料达27.5万镑。法新社
据报东拿利希望为同为意大利人的迪沙比效力。法新社
据报东拿利希望为同为意大利人的迪沙比效力。法新社

根据《天空体育》的报道，热刺将支付9250万镑基本费用，另加750万镑的可能附加费，预计东拿利在热刺的周薪将超过27.5万镑；尽管曼城等其他球会同样有兴趣，东拿利倾向为同为意大利人的主帅迪沙比效力。

连续两天破球会转会费纪录

这是热刺连续第二天打破转会费纪录，此前一天他们已就签入另一名中场球员马迪奥斯费南迪斯，与韦斯咸达成协议。两宗交易尚待所有转会程序完成，才最终落实。热刺早前已经以5200万镑，由白礼顿签入后卫云赫基，并以免费签入安德鲁罗拔臣、辛尼斯和杜巴夫卡3名自由身球员。热刺今夏转会支出已达约2.37亿镑。

热刺连续两季以第17名冲线，去季由迪沙比在季尾救火下，惊险护级成功，来季得以继续在英超作战。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
16小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
即时国际
22小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
10小时前
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果。路透社
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果
足球世界
4小时前
非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事
非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事
影视圈
14小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
13小时前
Trader Joe’s遭入禀指控收据显示印信用卡号码过长，赔5800万港元和解。 X
Trader Joe&#039;s｜收据印信用卡号码过长愿赔5800万 每位顾客料可领800港元
即时国际
10小时前
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT