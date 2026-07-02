英超｜热刺料1亿镑签东拿利破球会纪录 今夏已花逾2.37亿镑买人
更新时间：06:14 2026-07-02 HKT
发布时间：06:14 2026-07-02 HKT
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热刺日前接近以8500万镑签走马迪奥斯费南迪斯，到今晨再传出与纽卡素达成协议，将以破球会纪录的1亿镑收购东拿利。
根据《天空体育》的报道，热刺将支付9250万镑基本费用，另加750万镑的可能附加费，预计东拿利在热刺的周薪将超过27.5万镑；尽管曼城等其他球会同样有兴趣，东拿利倾向为同为意大利人的主帅迪沙比效力。
连续两天破球会转会费纪录
这是热刺连续第二天打破转会费纪录，此前一天他们已就签入另一名中场球员马迪奥斯费南迪斯，与韦斯咸达成协议。两宗交易尚待所有转会程序完成，才最终落实。热刺早前已经以5200万镑，由白礼顿签入后卫云赫基，并以免费签入安德鲁罗拔臣、辛尼斯和杜巴夫卡3名自由身球员。热刺今夏转会支出已达约2.37亿镑。
热刺连续两季以第17名冲线，去季由迪沙比在季尾救火下，惊险护级成功，来季得以继续在英超作战。
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