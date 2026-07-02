世界杯2026｜英格兰队史第二次落后反胜 杜曹赞麾下永不放弃

英格兰今晨于世界杯32强面对刚果，几乎爆冷出局，「三狮军团」最终凭哈利卡尼梅开二度反胜晋级。英格兰教头杜曹认为球队未能早早扳平是因刚果门将马柏斯的精彩演出，又肯定麾下始终保持信念的心态。

上一次反胜为1966年决赛捧杯

今场是英格兰队史第二次，在世界杯决赛周先落后下反胜，对上一次已经要数到1966年，当年主场出战的英格兰于决赛以4：2反胜德国，赢得目前唯一一次世界杯。

今晨一役，卡尼到75分钟才为英格兰扳平，此前英格兰面对的是刚果的铁墙铁壁，其中门将马柏斯左飞右扑，多次化解英军的攻门。杜曹表示：「我认为球队头20分钟未能把握好逼抢时机，及后球队愈来愈自由地进攻，对敌军大门制造愈来愈多的威胁。我们保持信念，即使在下半场，我们也一直在推进、推进、再推进，对手的门将不断扑救，有些更是令人难以置信的。」

「麾下不接受失败，我感到非常自豪」

杜曹认为球队最终反胜，凭的是拒绝接受失败的精神：「这支球队不接受失败，我感到非常自豪，因为他们做了必要的一切。今天形势艰难，但他们挺身而出，取得了应得的胜利。我们不放弃，就是不放弃，正是这支球队的精神。作为教练在场边感受到这种感觉，真的太好了。」他又认为惊险反胜的经历，非常宝贵：「我们希望能轻松些，先入球。但如果我们做到从落后追回来，这些经历更能真实体会到信念。」