世界杯2026｜18岁耶马誓领西班牙捧杯 霸气宣战:「法国不比我们优秀！」

美加墨世界杯 32 强淘汰赛在即。正当外界一致将法国列为夺冠最大热门时，西班牙的 18 岁巴塞隆拿超新星拉明耶马（Lamine Yamal）却在赛前宣战！他在接受西班牙电台专访时夸下海口，指由基利安麦巴(Kylian Mbappe)比领军的法国「并不比西班牙优秀」，更霸气预言自己将会带领「狂牛军团」在北美捧走大力神杯！

重提欧国杯胜仗 耶马：没人能凌驾我们之上

法国凭分组赛全胜被捧上神枱，但耶马重提 2024 年欧洲国家杯西班牙曾击败法国的历史，力证对手非不可战胜：「世界上没有哪支球队是无法被击败的。法国不比我们优秀，自欧国杯后他们就没赢过我们。今届赛事没有绝对热门，没有人能凌驾在我们之上。我现在心里想的，就是我要赢得世界杯冠军！」

性格冷酷夺冠不流泪

除了信心爆棚，这位18岁神童更展现出超乎年龄的冷酷。他透露自己只曾为受伤和看见母亲流泪而哭泣，即使夺冠也绝不流泪：「如果我赢了世界杯，我也绝对不会哭，那是不可能发生的。」而被问到会否以纹身纪念潜在的冠军时，耶马因宗教原因坚拒：「我是穆斯林（伊斯兰教徒），因为信仰我不能纹身。」

耶马：冠军比踢得好看重要

西班牙在分组赛的平淡表现曾遭批评，但耶马认为真正的世界杯现在才开始：「虽然人们说我们可以踢得更好，但我们现在最需要的是先赢下比赛。我们的实力比目前展现的强得多，但我现在只想赢。分组赛已没有任何意义了。」西班牙将在 32 强硬撼奥地利，若一直顺利过关，狂牛军团极可能在4强与法国狭路相逢。