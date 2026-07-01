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世界杯2026｜厄瓜多尔主帅贝卡施斯引咎辞职 遗憾未能领军创历史

足球世界
更新时间：17:29 2026-07-01 HKT
发布时间：17:29 2026-07-01 HKT

美加墨世界杯32强淘汰赛，厄瓜多尔以0:2不敌东道主之一的墨西哥，遗憾出局。随著球队的世界杯之旅画上句号，阿根廷籍主教练贝卡施斯（Sebastian Beccacece）在赛后第一时间抛出震撼弹，正式宣布辞去国家队主帅一职，为未能带领球队创造历史负责。

未能兑现「史上最佳」承诺 痛心挥别厄军

厄瓜多尔在今届赛事一度表现抢眼，分组赛中更曾爆冷击败夺冠大热德国队，可惜最终在32强行人止步。贝卡施斯在赛后记者会上坦承，他与厄瓜多尔足总的合约随著赛事结束而届满，而他亦决定不再续留：「我们的合约随著世界杯的结束而终止。我不认为我们实现了当初承诺的壮举，让这成为厄瓜多尔史上最成功的一届世界杯。今天，是时候轮到我说再见了。」
这位阿根廷教头在宣布决定时难掩失落，他坦言自己与球员及管理层已经建立了深厚的感情：「这就是我必须离开的原因。我本来很希望能继续留任，因为从球员和管理层那里得到的支持，让我觉得有继续合作的可能。但我明白足球世界的运作法则，这个决定让我非常痛心，但一切已经很清晰。」

防线挡不住墨西哥强攻

回顾这场对阵墨西哥的生死战，贝卡施斯承认球队无法招架东道主排山倒海的气势。在全场墨西哥球迷的狂热呐喊下，厄瓜多尔开局便陷入被动，防线连番失守。贝卡施斯无奈地总结道：「我们在上半场被对手全面压制，虽然球队在下半场奋力反击，但始终无法取得那个能为我们注入强心针的入球。」面对墨西哥无懈可击的防守，厄瓜多尔最终无力回天吞下两蛋，而贝卡施斯的执教篇章亦在此遗憾落幕。

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