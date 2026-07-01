世界杯2026预告│英格兰今晚12点对刚果已练定12码 美国争取3支东道主齐入16强

今晚再有3场世界杯32强比赛，头场12点有英格兰对刚果民主共和国；到深夜4点就有比利时大战塞内加尔，一场硬朗对决；到明早8时，东道主之一美国出场斗波斯尼亚，力争3支主办国一同跻身16强。

英格兰遇刚果 近日练定12码

英格兰于L组以2胜1和首名出线，他们在分组次轮曾与加纳互交白卷，今场对手刚果民主共和国的踢法与后者接近，同样以体力化见称，喜欢埋身肉搏，预计是一场「硬」仗。再者以最佳第3名身份出线的刚果，阵中多人于欧洲五大联赛效力，右闸云比沙卡、前锋尤尼韦沙于英超效力，熟悉英军球员随时有意外惊喜。

未知三狮是否怕90分钟未能解决刚果，主教练杜曹近日已要求大军练定12码，比赛随时要用极刑大战分胜负。

英格兰 对 刚果民主共和国

开赛时间：深夜12:00

直播：Now616、618、688台

比利时、塞内加尔锋将刚好磨利脚风

比利时在分组头2场仅和埃及和伊朗，上场终于上力以5:1大胜新西兰，顺利以小组首名晋级。两位老将卢卡古和奇云迪布尼相继开斋，今场对塞内加尔力争再有好表现。塞内加尔在死亡I组脱颖而出，尾轮5:0大胜伊拉克刚好成为最后一支最佳第3名，锋将伊斯美拿沙亚脚风大顺，随时再有入球。两队锋将已磨利脚风，今场对碰精彩可期。

比利时 对 塞内加尔

开赛时间：深夜4:00

直播：Now616、618、688台

高速美国袭波斯尼亚

加拿大和墨西哥相继晋身16强，今届世界杯另一主办国美国，将会斗波斯尼亚力争与2队看齐。美国在D组头两轮轻松击败巴拉圭和澳洲，提早出线并锁定首名，尾轮大幅轮换不敌土耳其只是「技术性调整」，今场如果能够踢回首两场的高强度逼抢和快速进攻踢法，技术型和行军速度较慢的波斯尼亚未必可以招架。

美国 对 波斯尼亚

开赛时间：明早8:00

直播：Now616、618、688台