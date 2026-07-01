世界杯2026｜1%神话后再写剧本？佛得角总统豪言100%信心淘太阿根廷

在美加墨世界杯创造历史、以不败战绩神奇闯入32强淘汰赛的非洲岛国佛得角（Cape Verde），即将在周五的生死战挑战由球王美斯（Lionel Messi）率领的卫冕冠军阿根廷 。面对这场实力悬殊的对决，佛得角总统荷西尼维斯（Jose Maria Neves）发表了震撼球坛的豪言，坚称「蓝鲨军团」将会以1:0爆冷击败阿根廷，继续创造历史。

排名相差63位 总统坚信「100%机率」赢阿根廷

在国际足协（FIFA）的世界排名中，阿根廷高居全球第一，而首度参赛的佛得角仅列第64位，两队相差足足63位 。然而，这份巨大的鸿沟并未动摇佛得角举国上下的信心 。内维斯总统自豪言：「我认为佛得角可以以 1:0 击败阿根廷 ！我们上场就是为了赢波。当外界对一支球队的预期很低，而这支球队又拥有极度强烈的求胜欲望时，奇迹就会发生。像佛得角这样的小国，理应时刻努力去带给世人惊喜 。我们的球队拥有 100% 的信念、100% 的希望，而且会为这件球衣流尽最后一滴汗。所以，我们有 100% 的机会战胜阿根廷 ！」

佛得角总统：早有心理准备要对卫冕球队

佛得角在分组赛曾缔造历史，在被外界预估仅得1%不败机率的情况下，先后逼和西班牙及乌拉圭 。如今要在 32 强硬撼球王美斯，内维斯总统强调球队绝不怯场 ：「我们来到世界杯，就是为了书写自己的命运，这意味著我们必须敢于面对卫冕冠军 。因此，我们将会以同样的决心、同样的意志，以及对胜利的渴望去迎战阿根廷和美斯，誓要闯入下一阶段 ！」