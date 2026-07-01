英超│热刺接近8500万镑签马迪奥斯费南迪斯 2大猎物高价被抢走 曼联转策略

意大利转会专家罗马诺周二透露，热刺接近以8,500万镑签下韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯(Mateus Fernandes，简称M费)，待完成体测就可落实。据报早已青睐此子的曼联一直与M费经理人联系，只是嫌转会费太高而退出，与之前处理艾利诺安达臣交易时的做法相同。在错失两大中场转会目标后，有传红魔鉴于中场战将的标价被抬高，将会转策略挖掘潜力股为主，相中了般尼茅夫的22岁新星阿历斯史葛(Alex Scott)。

热刺、韦斯咸倾妥M费转会费

罗马诺援引消息人士的说法，热刺与韦斯咸就马迪奥斯费南迪斯的转会费达成协议，固定费用高达8500万镑，球员本人已准备好接受体测，完成后就可签约作实。消息指M费是热刺主教练迪沙比点名要求的球员，他亲自打电话给前者确认同意加盟后，再推动与铁锤帮之间的谈判，并促成交易。

曼联因价钱高主动退出

而知情人士透露，最早青睐M费的曼联一直与此子的经理人谈判，直到交韦斯咸接受热刺的报价前，都一直跟进其情况。然而他们始终不愿意匹配韦斯咸的8500万镑叫价，只愿意给予一份固定转会费，再加浮动条接近此价位的报价，但已降班的韦斯咸想保证得到8500万镑，所以只接受热刺的出价。

目标价位被抢高 改策略斟潜力新星

曼联在M费身上遇到的情况，如之前艾利诺安达臣的处境相似。他们一直与诺定咸森林联系，但曼城突然加入，并开出1亿1600万镑的队史转会费纪录，红魔认为费用太高拒绝追价，主动退出交易。在两大中场转会目标都被抢走后，曼联认为其他目标人物如白礼顿的卡路士巴拉巴、水晶宫新贵阿当禾顿的身价被扯高下，转策略去挖潜力股，现时最新的目标就是般尼茅夫的阿历斯史葛，后者上季各赛事共入4球。

在两大中场目标被抢走后，曼联转目标揾年轻球员，相中了阿历斯史葛。路透社

在两大中场目标被抢走后，曼联转目标揾年轻球员，相中了阿历斯史葛。路透社

阿历斯史葛上季在般尼茅夫表现出色。路透社