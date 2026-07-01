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世界杯2026｜瑞典主帅朴达输得心服口服 睇好法国捧今届世界杯

足球世界
更新时间：14:03 2026-07-01 HKT
发布时间：14:03 2026-07-01 HKT

瑞典在世界杯 32 强以 0:3 不敌法国遭淘汰出局，瑞典主帅朴达（Graham Potter）赛后展现极高风度，直言输给这支「今届最强」的球队绝不羞耻。他大赞法国的实力无懈可击，又点名赞梅开二度的基利安麦巴比（Kylian Mbappe），睇好高卢雄鸡可以赢得今届世界杯！

朴达：未见过比他们更好的球队

面对实力超班的法国，瑞典在场上显得老鼠拉龟。麦巴比今仗个人梅开二度成为赢波功臣。被问到是否有球队能击败法国，朴达坦言：「足球世界甚么事情都可发生，但就我个人而言，从未见过比这支法国更强的球队。他们各个位置都是顶级，连后备席也无比强大。麦巴比的速度和起脚水准更是令人难以置信，与这种对手交锋是难得的经历。」

拆解法国窒息战术 喜见旧部奥利斯成才

朴达更从战术角度拆解了这支法国队的恐怖之处：「他们善用球场阔度，边路球员单对单太强，逼使你双人包夹，但这会让中路露出空档，而且他们的后防组织亦极度出色。如果你边路强、中路强、后防也强，就自然会赢。」他也为今仗表现亮眼的法国新星、昔日水晶宫旧部奥利斯（Michael Olise）的进步感到高兴。
对于有质疑指瑞典落后时心理崩盘，朴达极力否认，强调球员下半场依然积极，只是面对顶级强队时犯错付出了代价。虽然遗憾出局，但队长域陀连迪路夫（Victor Lindelof）赛后表态愿意留队，朴达认为这对重建中的瑞典是个极佳消息。

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