世界杯2026│挪威16强对巴西 夏兰特再遇「仇人」加比尔 指赢森巴机会「非常小」

神锋艾宁夏兰特带领挪威于32强淘汰科特迪瓦后，16强将会硬撼5届盟主巴西，他矢言再过一关的机会「非常小」，但能够随挪威相隔28年再次跻身世杯16强，会好好享受这段旅程。而挪威遇上森巴，意味效力曼城的夏兰特将会再与巴西的阿仙奴中坚加比尔马加希斯(Gabriel Magalhaes)交手，将英超赛场的角力画面带到世杯舞台。

夏兰特53场国际赛入60球

艾兰夏兰特周二于32强斗科特迪瓦时，在86分钟入波绝杀率挪威赢2:1，3场世杯比赛都有士哥共入5球，成为72年来第一位在个人首3场比杯赛事都有入球的球员。同时他在挪威国家队已累积入60球，只用了53场就做到，比美斯少69场就达成国家队60球的里程碑；较C朗拿度更少77场，效率高企。

承认对巴西赢波机会「非常小」

而挪威继1998世界杯后，再次跻身16强，他们将会面对巴西，夏兰特矢言能在世杯舞台与该支5届盟主交手是梦想成真：「我无法相信自己在世界杯会面对巴西，真的难以置信。我以为是开玩笑，这是旅程的另一步，我很期待。距离上次晋级世杯16强已过去28年了，这对整个挪威都意义重大。」当被问到对战森巴的取胜机会时，他笑言：「非常小。」并预计巴西可成为冠军，「他们会击败我们，最后成为冠军。」然而翻查往绩，双方历来曾4次交手，巴西只有2和2负的劣绩，从未赢过挪威，包括1998世杯分组尾轮后者赢2:1。

再遇加比尔由英超斗到世界杯

挪威对巴西的戏码，意味夏兰特会与「仇人」加比尔马加希斯再次交手。两人过往于英超赛场碰头时火花四起，经常埋身肉搏有不少「牙齿印」，包括今年4月英超次循环的名场面，当时夏兰特被加比尔拉扯，其长袖打底衫被扯烂，该仗曼城主场赢2:1。