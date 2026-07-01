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世界杯2026｜墨西哥2:0击败厄瓜多尔 不失一球强势闯入16强

足球世界
更新时间：12:05 2026-07-01 HKT
发布时间：12:05 2026-07-01 HKT

 墨西哥周二于世界杯32强对厄瓜多尔，靠祖利安基洛尼斯和鲁尔占美尼斯上半场各建一功，以2:0击败末段有轩卡派尔被逐十人应战的厄瓜多尔，今届赛事分组连淘汰赛4场仍保持不失球，强势晋级16强。

墨西哥半场领先2:0

甫开赛墨西哥即抢攻，7分钟路尔斯洛慕左路右线传中，前锋鲁尔占美尼斯接应远柱接应头槌一顶皮球贴柱出界。15分钟，轮到翼锋基拔图摩拉于禁区左边起脚，皮球于右边门柱斜出。两分钟后，轮到厄瓜多尔有开纪录机会，中场约翰耶保亚于禁区左边避过一名守将劲射，皮球中左门柱出界。

大难不死的墨西哥，于22分钟凭一次快速反击打破僵局，前锋祖利安基洛尼斯接应后防直线突破越位，直闯禁区左边起脚入网，为球队领先1:0。战至31分钟，鲁尔占美尼斯接应前锋拍档祖利安基洛尼斯横传于近门起脚入网，助墨西哥半场领先2:0。

墨西哥顺利晋级16强

换边后厄瓜多尔将防线推前向对方加强施压，惟攻势威胁力一般，反而墨西哥几次角球差点再添纪录，65分钟中坚蒙迪斯接应角球门前头槌一顶，厄瓜多尔门将加连迪斯飞尽将球扑出底线。墨西哥再次开出左路角球，祖汉华斯基斯远柱接应头槌顶斜。

厄瓜多尔于74分钟一反击亦颇具威胁，后备前锋奇云洛迪古斯接应长传直闯禁区，面对出迎的门将起脚，皮球贴柱斜出。补时阶段，落后的厄瓜多尔再有后卫轩卡派尔因掩口说话被逐离场。墨西哥最终净胜两球，今届4战未失一球强势晋级16强。

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