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世界杯2026│奥利斯又送助攻 今届5次成比利后最强助攻手 名宿撑夺金球奖

足球世界
更新时间：11:36 2026-07-01 HKT
发布时间：11:36 2026-07-01 HKT

法国周二(30日)以3:0大胜瑞典，基利安麦巴比(Kylian Mbappe)梅开二度最醒神，其攻击拍档米高奥利斯(Michael Olise)则上演助攻梅开二度，今届美加墨世界杯共累积5次助攻，成为1970世杯巴西球王比利后，单届世杯取得最多助攻的球员。前法国名将沙诺力撑他应该要赢得今年的金球奖，但网民指麦巴比和法国另一攻击手奥士文尼迪比利更值得当选。

奥利斯今届世杯共5次助攻

米高奥利斯今场下半场连续交出2次妙传，造就巴特利巴高拿和麦巴比破网，收录2次助攻，今届世杯已累积5次助攻，比巴西中场般奴古马雷斯多一次，在助攻榜领放。此子成为近60年来第6位于单届世杯收录5次或以上助攻的球员，与阿根廷球王马勒当拿、德国名将列巴斯基等人齐名，而巴西球王比利于1970世杯共交出6次助攻，奥利斯差一次就追平其纪录。同时他今季在各项球会和国家队比赛共有32次助攻，距离美斯保持的单季32次助攻纪录，仅差2次。

与麦巴比、丹比利争金球奖

法国队友马路古斯图对奥利斯赞不绝口：「他今场又踢出他典型的比赛风格，像往常一样极大地帮助球队。我们当然为拥有这样的球员感到自豪。」前法国右闸沙诺力撑他赢得今年的金球奖：「他是世界上最好的球员，远远超过其他所有战将。如果他在年底没有赢得金球奖，那么足球就出现了严重问题。」然而麦巴比在今届世杯入8球同样出色；队内另一锋将奥士文尼迪比利则助巴黎圣日耳门卫冕欧联，网民认为两人夺金球奖的机会更好，有球迷表示：「我觉得迪比利更值得赢下金球奖﹗」

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