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世界杯2026│麦巴比淘汰赛累积10球史上最佳 今届射手榜追平美斯 认「唔够美斯斗」

足球世界
更新时间：10:37 2026-07-01 HKT
发布时间：10:37 2026-07-01 HKT

基利安麦巴比(Kylian Mbappe)于32强梅开二度，带领法国3:0轻取瑞典，个人历来于世界杯淘汰赛累积入10球，力压朗拿度、华华、方亭等超过名将，成为史上于世杯淘汰赛最多入球的球员。同时他今届3次单场入2球，以6球在射手榜追至与阿根廷队长美斯看齐，但他笑言不会睇射手榜，皆因知道自己「唔够美斯斗」。

世杯淘汰赛累积10球 史上最多

今届淘汰赛刚开始，麦巴比就再次创造历史，面对瑞典上下半场各入1球，梅开二度领军赢波，个人历来于世杯7次单场入两球，继续成为世界杯历史上最多梅开二度的球员。同时他在3届决赛周淘汰赛累积10球，成为史上第一人，力压入8球的巴西传奇射手朗拿度和里奥拿迪斯，球王比利、森巴前锋华华、法国传奇方亭、捷克锋将尼查利同样累积7球。值得一提，头10位没有当今两大巨星美斯和C朗拿度。

麦巴比：「我唔睇纪录，只想赢波」

而麦巴比在今届世杯已攻入6球，追平美斯一起在射手榜领放，但他笑言自己唔够后者斗：「我不会看射手榜。我确信美斯会比我取得更多入球。」同时他表示自己不太重视个人纪录：「我当然知道这些数据，所有人都在谈论，我自己都有电视，但我不会去看。我只想帮助我的球队，我希望在7月19日重返这个球场，站在这里踢决赛，我想为我的国家创造历史。我已经做过一次，上届于卡塔尔差点再次做到，如今又有另一次机会。」

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