世界杯2026｜荷兰主帅朗奴高文引咎辞职 史洛特成热门接班人

荷兰国家队于世界杯 32 强互射 12 码遭摩洛哥淘汰出局，出局仅数小时后，63 岁的荷兰主帅朗奴高文（Ronald Koeman）正式宣布引咎辞职。这位曾夺 1988 年欧国杯的传奇名宿在告别感言中，除了对世界杯梦碎表示失望，更感性透露妻子正与病魔抗争，令他醒悟「健康无价」，毅然决定退下火线。盛传今夏被利物浦解雇的史洛特(Arne Slot)为下任荷兰主帅热门人选。

点球大战出局 高文：没人比我更痛心

荷兰在今届分组赛表现强势，未料淘汰赛首圈即遇滑铁卢。高文发表声明宣布结束自 2023 年展开的第二度执教生涯：「我们都梦想在世界杯创造历史，但那没有发生，没人比我更失望。作为主教练，你必须承担责任。」

妻子患癌症

除了为战绩负责，高文更罕有地吐露家庭私隐，感性谈及妻子的病情：「过去几年让我意识到，生命中有比足球更重要的事。当你全心爱著的人正经历艰难的抗癌战役，你的人生观就会改变。尽管妻子身患重病，但她每天都支持和鼓励我完成工作。这展示了她令人难以置信的坚韧。我对她的感激，非笔墨所能形容。」

史洛特成继任大热 荷军面临重组

随著高文离任，荷兰足协正寻找继任人。上月刚被英超利物浦解雇的另一荷兰名帅史洛特，已被视为接掌橙军的顶头大热。这位前红军主帅极可能迅速重返帅位，带领「郁金香军团」迎来翻天覆地的重整。