世界杯2026│法国3球大胜 12次中目标攻门破60年纪录 迪甘斯：人地辛苦我地轻松﹗

法国周二(30日)尽展霸气，在32强3:0轻取瑞典，以强势晋级16强。该队今仗共有25次射门，其中12次命中目标，中框攻门次数是1966年以来世杯淘汰赛单场新高，全面控制战局。而今场是本届赛事第6场32强比赛，当多仗都踢得胶著，两大劲旅德国和荷兰更下马之际，高卢雄鸡就赢得清脆利落，教练迪甘斯都矢言「人地辛苦，我地轻松」。

麦巴比梅开二度

面对F组第3名瑞典，法国不费吹灰之力取胜，完半场前队长兼攻击皇牌基利安麦巴比打破僵局。下半场更完全进入法国的世界，锋将巴特利巴高拿于53分钟接应米高奥利斯的妙传射入第2球，后者于74分钟再送助攻，麦巴比射入个人今场第2球，高卢雄鸡最终大胜3:0，16强将会对巴拉圭。

12次中目标攻门60年来最多

今场法国共有25次射门，其中12次命中目标，创下1966年以来世杯淘汰赛单场射正目标纪录。加上瑞典仅得3次中目标射门，角球只有1次，他们就有9次，高卢雄鸡无论从比分到场面，都取得了一场极具统治力的胜利，全方位展现霸气。

32强独法国赢得轻松

而今仗是本届赛事第6场32强比赛，巴西、挪威、加拿大都仅以1球之差险胜，德国和荷兰更射输12码出局，唯独法国以大比数胜出，教练迪甘斯亦矢言：「在我们这场比赛之前，其他32强踢得很胶著。我们则赢得比较从容，当然球队可以在效率方面做得更好。我们要好好享受这一刻，但4天后又要迎来一场硬仗，到时又要拿出相同的表现。」