世界杯2026｜麦巴比梅开二度差一球平美斯纪录 奥利斯献两神助 法国3:0大炒瑞典晋16强

世界杯32强赛连场激战，法国与瑞典上演瞩目的「神锋对决」。不过这场大战最终演变成法国队的单方面技术性击倒，凭借队长麦巴比（Kylian Mbappe）个人梅开二度，加上翼锋米高奥利斯（Michael Olise）交出两记致命助攻，法国队最终以3:0大炒瑞典，强势晋级16强。状态大勇的麦巴比更将个人世杯累积入球增至18球，距离阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的纪录仅差一球。

神锋大战 法国攻势凌厉麦巴比先「食炸糊」

今仗赛前焦点全落在两军的豪华锋线。法国队坐拥两届欧联冠军兼金球奖得主迪比利（Ousmane Dembele），以及应届西甲神射手麦巴比（Kylian Mbappe）；而瑞典锋线同样强悍，由今季助阿仙奴久违夺冠的约基利斯（Viktor Gyokeres）联袂英超标王伊沙克（Alexander Isak）攻坚。

不过比赛剧本并没有向大家期待的方向发展。开赛后法国队迅速占据主动。战至19分钟，法国在中场成功抢断后立刻策动反击，麦巴比接应直线单刀赴会，冷静射破大门。正当这位矢志冲击世杯入球纪录的队长准备庆祝之际，却被球证吹罚越位在先，无奈「食炸糊」，让瑞典避过一劫。

门柱两救瑞典 奥利斯神级倒挂叹息

法国队的攻势一浪接一浪，随后更上演了「中柱」惊魂。32分钟，祖利斯古迪（Jules Kounde）杀落底线倒三角传中，麦巴比第一时间起脚，皮球却省中门柱内侧，再反弹落瑞典守将身上被门将锡达史唐（Zetterstrom）没收。

35分钟，全场气氛推向高潮！法国队翼锋米高奥利斯（Michael Olise）在禁区内施展一记精彩绝伦的倒挂金钩，皮球直飞死角却再次中柱弹出！迪比利随即冲前补射却不幸炒高。瑞典大门在短短几分钟内两度被门柱拯救，这记神级倒挂未能转化为入球，实属可惜。

事不过三！麦巴比戏耍约基利斯打破僵局

俗语有云「事不过三」，门柱可以拯救瑞典两次，但救不了第三次。面对法国队的狂轰滥炸，瑞典防线终于在45分钟失守。法国队利用一次角球机会，迪比利与奥利斯配合后将皮球送到麦巴比脚下。这位法国队长在禁区内尽显功架，面对防守连续「踩单车」将其晃过，随即起脚劲射直飞右下死角！瑞典门将薛达唐毫无反应，只能目送皮球入网，法国终于打破僵局。

本应是双方正面交锋火花四溅，但上半场的形势似乎是一面倒。半场数据显示法国队占尽压倒性优势，狂轰15次射门并有6次射正；反观瑞典在法国的压迫下半场仅录得3次射门及1次射正，法国带著1:0的优势返回更衣室。

奥利斯两献助攻 麦巴比梅开二度逼近美斯纪录

下半场换边后，法国队攻势依然凌厉。战至53分钟，上半场表现活跃的奥利斯在禁区外引球推进，看准时机为巴特利巴高拿（Bradley Barcola）送出一记致命直线，后者接应后单刀赴会，冷静施射破网。法国领先至2:0。

法国队得势不饶人，战至74分钟，奥利斯再次展现其极具威胁的传送能力，交出一记「手术刀」般的精准直线。麦巴比高速入楔接应，顺势起脚狂抽死角破网，个人梅开二度将比数拉开至3:0。值得一提的是，这记入球是麦巴比在世界杯决赛周累积的第18个入球，距离阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的纪录仅差一球。与此同时，麦巴比亦成为世界杯历史上淘汰赛阶段入球最多的球员。

法国强势晋级 瑞典豪华锋线哑火

最终法国队将3:0的胜果保持到完场。法国队火力全开，全场比赛狂轰25次射门及12次射正，反观瑞典备受期待的豪华锋线在法国的严密防范下几乎「隐形」，未能制造出实质威胁。法国队轻松过关杀入16强，他们下一圈的对手是淘汰德国的巴拉圭。