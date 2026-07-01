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世界杯2026｜夏兰特绝杀全因「太攰唔想踢加时」 挪威闯16强撼巴西直认赢面微

足球世界
更新时间：04:53 2026-07-01 HKT
发布时间：04:53 2026-07-01 HKT

世界杯32强激战，挪威凭借神锋夏兰特（Erling Haaland）在尾段的绝杀，以2:1力克科特迪瓦，相隔28年再次晋级16强。这位包办多项神级纪录的挪威射手赛后笑言，入球全因自己「攰到唔想踢加时」；而谈到下仗将硬撼夺标大热巴西，这位霸气神锋更爆笑直认赢面「非常小」，坦言只想好好享受这趟疯狂旅程。

拒踢加时缔绝杀 叹改变国家队历史

这场32强赛事对挪威而言是一场巨大考验。夏兰特赛后受访时直言赢得惊险：「我当时已经累得不行，心想：『我不想踢加时，我们必须入球。』」结果他成功在86分钟一锤定音。

谈到带领国家队打破28年的等待，他感触良多：「这太疯狂了！距离上次晋级已经28年，我之前也多次提过，这意义重大。看到这场胜仗对整个挪威意义如此深远，我真的很开心。我感受到国民空前的团结，这一切让人非常动容，我认为这会永远改变挪威。」

坦承赢巴西「机会极微」 冀享受旅程

挪威晋级16强后，将会迎战在另一场以2:1淘汰日本的「森巴兵团」巴西。有趣的是，当被记者问到下仗击败巴西的机会有多大时，这位神锋十分坦白地笑言：「非常小。」但他随即补充：「能在16强对阵巴西，这本身就已经太疯狂了。现在我们只能好好享受这一刻，这是一趟不可思议的旅程。」

连破两大历史纪录 完美复刻1998年宿命？

翻查历史，挪威上次闯入世杯16强正是1998年。充满宿命感的是，当年他们正是在分组赛最后一轮爆冷以2:1击败巴西取得出线资格，惟随后在16强以0:1不敌意大利出局。

此外，夏兰特今仗亦缔造了两大疯狂里程碑：他目前代表挪威上阵53场狂轰60球，成为足球史上最快达成国家队60球的球员；同时，他亦成为过去72年来，首位在世界杯生涯首3次上阵均取得入球的球员。

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