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世界杯2026｜夏兰特86分钟绝杀 挪威2:1挫科特迪瓦闯16强 将硬撼巴西

足球世界
更新时间：03:03 2026-07-01 HKT
发布时间：03:03 2026-07-01 HKT

世界杯32强赛继续如火如荼进行，由挪威硬撼「大象国」科特迪瓦。挪威上半场凭借小将安东尼奥努沙（Antonio Nusa）的「世界波」先开纪录，科特迪瓦下半场虽有阿密特迪亚路（Amad Diallo）扳平，但神锋夏兰特（Erling Haaland）在86分钟挺身而出建功。最终挪威以2:1力克对手，相隔28年再次杀入世界杯16强，下仗将硬撼「森巴兵团」巴西。

留力出击望追平历史 挪威精锐尽出

挪威在小组赛收官战对阵法国时，刻意收起夏兰特及奥迪加特（Martin Odegaard）等绝对主力，明显是为今场淘汰赛留力。双方上半场合演了一场节奏明快的攻防战。科特迪瓦开局强势，频频利用两翼侧击制造威胁。不过，挪威在饮水小休（Hydration break）后迅速调整战术，成功拉扯开「大象国」的防线，并迎来上半场的黄金时刻。

努沙霸气世界波先开纪录

战至39分钟，挪威将皮球送到禁区左侧的安东尼奥努沙脚下，这位小将毫不犹豫起脚，轰出一记精彩绝伦的「圆月弯刀」，皮球直飞死角破网！这记射门角度极其刁钻，努沙在皮球离脚一刻已深知必入，甚至在皮球入网前已霸气地转身庆祝，助挪威先开纪录。

大象国强势反扑 迪亚路后备入替扳平

换边后，落后的科特迪瓦大举反扑，直到74分钟终于收到回报。后备上阵的阿密特迪亚路（Amad Diallo）与尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）合演一次精妙的「撞墙」配合，迪亚路随即发挥速度优势杀入禁区，灵活地扣过两名挪威守将后起脚劲射破网，强势协助科特迪瓦将比数扳平1:1。

夏兰特开斋 86分钟推射空门再度领先

不过比赛很快再添变数。备受瞩目的神锋夏兰特上半场表现较为沉寂，仅录得8次触球兼错失门前良机，但他在第86分钟终于将功补过。挪威展现出极佳的团队默契，一记直线精准撕开对手防线，柏德列贝治（Patrick Berg）及时后上楔入禁区，随即无私地横传送到门前。走位恰到好处的夏兰特没有再让机会溜走，面对空门轻松推射破网，协助挪威在完场前再度领先2:1。

相隔28年再闯16强 下仗硬撼巴西

比赛尾段，科特迪瓦倾力反扑，但挪威众将将士用命，成功力保2:1的胜果至完场。这场胜仗对挪威意义重大，皆因他们上次闯入世界杯16强已是1998年的事。球队苦等28年，终于再次重返世杯16强舞台，成功追平国家队历史最佳成绩。挪威晋级后，下一圈将会迎来真正的考验，硬撼夺标大热「森巴兵团」巴西，争夺8强席位。
 

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